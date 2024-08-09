Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

«Газинформсервис»: вымогатели все чаще атакуют независимо от крупных хакерских группировок

В западной ИБ-компании Coveware выявили, что во II квартале 2024 г. число атак хакеров-одиночек, использующих шифровальщики, значительно возросло. В компании «Газинформсервис» подтвердили тенденцию.

Сегодня все чаще киберпреступники предпочитают действовать независимо от крупных хакерских группировок, но при этом используют инфраструктуру известных брендов. Например, они могут арендовать сайт для утечки данных, чтобы угрожать жертве, или использовать чужой шифратор. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

Эксперты говорят, что предприятиям для эффективной защиты лучше сосредоточиться на конкретных методах атак, а не на брендах вымогательского ПО.

Несмотря на частые публикации о значительном росте количества инцидентов с участием вирусов-шифровальщиков, кол-во успешно атакованных компаний не снижается, а напротив только растет, как и средняя сумма выкупа.

Атакам подвергаются различные отрасли, но ключевые цели для хакеров – финансы, промышленность, ИТ и здравоохранение. Основными векторами атак остаются удаленные взломы и фишинг.

Руководитель лаборатории исследований кибербезопасности аналитического центра кибербезопасности «Газинформсервиса» Вадим Матвиенко говорит, что вымогатели все чаще атакуют независимо от крупных хакерских группировок и это новая тенденция, к которой нужно быть готовыми. «Сегодня присоединиться к миру киберпреступности очень легко и для того чтобы самостоятельно проводить атаки, совсем не обязательно быть членом крупной группировки. Важно подчеркнуть, что на сегодняшний день многие из жертв предпочитают откупаться, а не заранее инвестировать в защиту. Поэтому – пока компании, столкнувшиеся с шифрованием, будут платить выкуп, вирусы-шифровальщики будут развиваться и количество атак будет стремительно расти. Знаю, что многие ИБ-директора в крупных компаниях сегодня делают ставку в защите от вредоносного программного обеспечения (ВПО) не только на антивирусы, но и на СЗИ с модулем UEBA. Продуктов такого класса вполне достаточно на нашем ИБ-рынке, например, для новых и неизвестных угроз есть отлаженная система выявления аномалий в Ankey ASAP и ряде других отечественных решений», – сказал Вадим Матвиенко.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Карьерный рост в Microsoft теперь будет зависеть от вклада в безопасность компании. А также в разнообразие и инклюзивность

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Жесткие диски все меньше пригодны для хранения информации. Названы самые надежные и самые ломкие HDD

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Найден новый способ опасно атаковать ядро Linux

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H13 Pro — удобный и мощный

Повербанки с беспроводной зарядкой емкостью 10 000 мАч: хиты продаж

Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году

Показать еще

Наука

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?
Показать еще