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СДЗ УБ Dallas Lock полностью совместимо с ПК и моноблоками Inferit

Компания «Конфидент», разработчик и производитель линейки средств защиты информации Dallas Lock, и «Инферит», производитель компьютерной техники и серверного оборудования, подтвердили корректность совместной работы средства доверенной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода (СДЗ УБ) Dallas Lock версии 1.0.17 с компьютерами Inferit Micro и моноблоками Inferit Versa 27″.

Работоспособность СДЗ УБ Dallas Lock с оборудованием Inferit не зависит от операционной системы.

Компьютеры Inferit Micro и моноблоки Inferit Versa 27″ — это ПК и моноблоки от российского производителя «Инферит», чье оборудование включено в реестр Минпромторга России.

СДЗ УБ Dallas Lock — программно-техническое средство, предназначенное для защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну до уровня «совершенно секретно» включительно, и иной информации с ограниченным доступом. Сертификат соответствия ФСТЭК России №4786 от 13 марта 2024 г.

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