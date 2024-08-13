Организации критической информационной инфраструктуры наращивают спрос на специалистов по кибербезопасности

Компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС» совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование влияния Указа №250 на рынок труда в сфере информационной безопасности (ИБ). По данным компаний, после подписания Указа число ИБ-вакансий в государственных организациях и отраслях, относящихся к критической информационной инфраструктуре (КИИ), выросло на 48%. Рост данного показателя в других отраслях экономики и бизнеса составил только 37%. Об этом CNews сообщили представители МТС RED.

Указ №250, подписанный Президентом России 1 мая 2022 г., распространяется, среди прочих, на субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) России, органы исполнительной власти, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов России, государственные фонды и корпорации, а также иные организации, созданные на основании федеральных законов. К субъектам КИИ относятся компании отраслей здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской и иных сфер финансового рынка, энергетики и топливно-энергетического комплекса, атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.

Указ №250 включает, в числе прочих, два важных предписания: возложить на заместителя организации полномочия по обеспечению ее информационной безопасности и создать в организации структурное подразделение, осуществляющее функции по обеспечению ее информационной безопасности. Это способствовало росту спроса на специалистов соответствующего профиля в государственных организациях и отраслях, относящихся к субъектам критической информационной инфраструктуры России, на уровне 46%.

В первом полугодии 2024 г. число вакансий в сфере информационной безопасности государственных организациях увеличилось более чем в два раза – с 563 до 1226. Таким образом, госсектор вошел в число лидеров по росту спроса на специалистов по информационной безопасности, возникшего после подписания Указа №250.

В отраслях критической информационной инфраструктуры объем ИБ-вакансий вырос до 14,5 тыс., тогда как в первом полугодии 2022 г., предшествовавшем подписанию Указа №250, оно составляло около 10 тыс. При этом не все отрасли нарастили спрос на специалистов по информационной безопасности в равной мере.

В топ отраслей, увеличивших количество вакансий в сфере кибербезопасности, вошли транспорт и логистика (рост в 2,5 раза), атомная энергетика (рост в два раза) и связь (+67%). Менее всего влияние Указа №250 заметно в горнодобывающей и металлургической отрасли – в этих областях промышленности число вакансий не изменилось или даже сократилось по сравнению с первым полугодием 2022 г.

«Следует отметить, что рост вакансий в сфере кибербезопасности во всех исследуемых сферах деятельности организаций ускорился с 2024 г. Вероятно, это связано с тем, что, помимо регулирующих мер, организации ощущают и воздействие растущей хакерской активности. С начала года центр мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC отразил около 50 тыс. хакерских атак – на 57% больше, чем за предыдущее полугодие. При этом 69% высококритичных атак пришлось на критическую информационную инфраструктуру», – отметил директор по продуктовому портфелю компании MTC RED Сергей Петренко.

«На фоне растущего спроса на специалистов по информационной безопасности мы наблюдаем умеренное снижение конкуренции среди них за рабочие места – hh.индекс, отражающий соотношение активных резюме на одну вакансию, опустился с 6,2 в первом полугодии прошлого года до 5,7 том же периоде текущего. И хотя ежемесячно в течение 2024 г. работу в ИБ ищут порядка 20 тыс. соискателей, темп прироста их резюме в два раза отстает от роста спроса (7% против 16%)», – сказала Татьяна Фомина, директор по информационным технологиям и кибербезопасности hh.ru.