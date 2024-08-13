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«ТрансТелеКом» предоставил хоккейному клубу «Авангард» оборудование для сервиса «VPN-ГОСТ»

Макрорегион «Центр» компании «ТрансТелеКом» поставил хоккейному клубу «Авангард» оборудование, на базе которого будет реализован сервис «VPN-ГОСТ».

«VPN-ГОСТ» – это решение по шифрованию каналов связи в соответствии с требованиями законодательства. «VPN ГОСТ» обеспечивает защиту информации при передаче по открытым каналам связи с гарантированной конфиденциальностью и целостностью данных.

«Компания «ТрансТелеКом» гибко и персонализировано подходит к потребностям любого заказчика и всегда формирует наилучшее предложение, отвечающее всем его пожеланиям. Уверен, что наши партнеры положительно оценят опыт работы с ТТК, и мы продолжим развивать и укреплять наше сотрудничество», – сказал Марат Татевосов, директор макрорегиона «Центр» компании «ТрансТелеКом».

Хоккейный клуб «Авангард» – профессиональный хоккейный клуб из Омска, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Клуб основан 7 ноября 1950 г.

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