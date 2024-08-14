Киберугрозы во II квартале 2024 г.: Казахстан под прицелом, рекламное ПО идет на спад

Аналитики компании PRO32 изучили статистику киберугроз на платформе Windows за II квартал 2024 г. и зафиксировали смену лидера по количеству обнаруженных угроз. На смену Москве пришла Астана, где наблюдается настоящая эпидемия кибератак. Об этом CNews сообщили представители PRO32.

Как и в I квартале, троянские угрозы остаются главной кибернетической опасностью. Их доля составила 86% от общего числа обнаружений, увеличившись на 4% по сравнению с предыдущим периодом.

«Трояны – это скрытая угроза. Они могут маскироваться под нужные пользователям программы, незаметно собирая конфиденциальную информацию для дальнейшего использования в мошеннических схемах и других кибератаках. Трояны могут использоваться в социальной инженерии, их создание и распространение становится все доступнее, поэтому такие угрозы часто применяются злоумышленниками», — сказал Андрей Голубев, владелец продукта антивирус компании PRO32.

Вирусное ПО занимает второе место в рейтинге угроз с долей 9%. Атаки с использованием вымогателей остались на прежнем уровне – 3%. Доля рекламного ПО сократилась вдвое, составив всего 1% от общего числа обнаруженных угроз, наравне с нежелательными программами.

Возглавила рейтинг по количеству обнаруженных угроз Астана (76%). В тройку лидеров вошли Москва (8%) и Белгород (7%). В том числе в ТОП-10 отмечены Санкт-Петербург, Минск, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новый Уренгой и Нижний Новгород.

«Кибератакам подвержены как домашние пользователи, так и весь бизнес от ИП до больших корпораций, — сказал Андрей Голубев. — Типичным мошенникам уже сложнее пробраться к личным данным или финансам, используя всего один-два вируса. Схемы становятся сложнее, социальная инженерия развивается. Поэтому несмотря на используемые методы защиты, важно всегда соблюдать правила цифровой гигиены».