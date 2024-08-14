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«Лаборатория Касперского» предупреждает: атаки хактивистов Twelve продолжаются

Кибергруппа хактивистов Twelve атакует российские организации с апреля 2023 г. Она публиковала персональные данные реальных людей в своём Telegram-канале вплоть до весны 2024 г., когда канал был заблокирован за нарушение правил площадки. Затем несколько месяцев о группе ничего не было слышно, но в конце июня 2024 г. эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали атаку, в которой используются техники, полностью идентичные атакам кибергруппы Twelve, а также связанные с ней командно-контрольные серверы. Это позволяет с высокой степенью вероятности предположить, что группа продолжает свою активность и, возможно, скоро вновь заявит о себе в публичном пространстве.

Основной мотив группы Twelve — хактивизм. Это проявляется в методах работы атакующих: они не требуют выкуп за расшифровку данных, а предпочитают шифровать информацию жертв, а затем разрушать инфраструктуру с помощью вайпера, делая невозможным восстановление данных. Такой подход указывает на стремление нанести максимальный ущерб целевым организациям без прямой материальной выгоды. В своих атаках группа стремится добраться до критической инфраструктуры, однако это не всегда ей удаётся.

Twelve — часть более сложной группы. Twelve использует общую с группой вымогателей Darkstar (ранее называвшаяся Shadow и Comet) инфраструктуру, утилиты и техники c процедурами (TTP). Это свидетельствует о том, что они принадлежат к одному синдикату или кластеру деятельности. При этом если действия Twelve носят явно хактивистский характер, то Darkstar придерживается классической схемы двойного вымогательства. Такое разделение целей внутри синдиката подчёркивает сложность и разнообразие современных киберугроз.

Атаки можно предотвратить. Эксперты «Лаборатории Касперского» выяснили, что группа применяет исключительно общедоступный арсенал различного вредоносного ПО. У злоумышленников отсутствуют собственные разработки в этой области. Как следствие, атаки Twelve можно своевременно обнаружить и предотвратить. Однако если этого не сделать, злоумышленники могут нанести значительный ущерб инфраструктуре организации.

Чтобы защититься от подобных атак, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют организациям: регулярно обновлять программное обеспечение на всех устройствах, чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться уязвимостями и проникнуть в корпоративную сеть; использовать сложные и уникальные пароли для защиты корпоративных учётных записей и регулярно их обновлять, а также настроить многофакторную аутентификацию; использовать комплексные защитные решения, такие как Kaspersky Symphony, которые позволят выстроить гибкую и эффективную систему безопасности, включающую в себя обеспечение надёжной защиты рабочих мест, выявление и остановку атак любой сложности на ранних стадиях, сбор актуальных данных о кибератаках в мире и обучение сотрудников базовым навыкам цифровой грамотности; предоставлять сотрудникам отдела кибербезопасности возможность доступа к свежей информации о новейших тактиках, техниках и процедурах злоумышленников, например, с помощью сервисов Threat Intelligence; регулярно проводить обучающие тренинги для сотрудников, чтобы снизить вероятность успешных атак с использованием фишинга, например, с помощью онлайн-платформы Kaspersky Automated Security Awareness Platform. Для расширения навыков ИБ-специалистов подойдут продвинутые тренинги от экспертов «Лаборатории Касперского».

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