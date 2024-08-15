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«Нетопия» и UserGate стали технологическими партнерами

Платформа контроля сетевой безопасности и расчета векторов атак Netopia Firewall Compliance и российский разработчик экосистемы ИБ-решений UserGate провели технологическую интеграцию своих продуктов.

Технологическая интеграция оптимизировала совместное использование продуктов компаний и позволила сократить количество инцидентов, связанных с неправильной настройкой конфигураций.

В ходе испытаний специалисты UserGate предоставили API для экспорта данных о конфигурации отечественного межсетевого экрана UserGate (NGFW) версии 7. Инженеры «Нетопии» отвечали за развертывание платформы контроля сетевой безопасности и расчета векторов атакNetopia Firewall Compliance.

Слаженная работа двух компаний позволила решить вопросы управления политиками безопасности и определения критичных активов. Это упростит процесс импортозамещения NGFW для российских заказчиков.

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