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«СКБ Контур» увеличила долю в Staffcop до 95% ​

Группа компаний «СКБ Контур» выкупила долю в 12,2% у основателя новосибирской компании «Атом безопасность» (бренд – Staffcop) Дмитрия Кандыбовича. Этот шаг был частью изначально задуманной стратегии компании. Главный продукт «Атом безопасности» – система Staffcop Enterprise, которая предотвращает утечки данных и помогает расследовать инциденты внутренней информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

По договоренности сторон Дмитрий Кандыбович вышел из управления бизнесом, чтобы заниматься собственными проектами. Таким образом, ГК «СКБ Контур» увеличила долю владения в ООО «Атом безопасность» до 95%, еще 5% остается у сооснователя, разработчика системы Staffcop Антона Ермака.

«СКБ Контур» продолжает развивать и интегрировать систему Staffcop Enterprise, подтверждая свою позицию в сфере предотвращения утечек данных и расследования инцидентов информационной безопасности.

Сергей Зарипов, директор по инвестициям «СКБ Контур»: «СКБ Контур создает экосистему, которая закрывает все основные бизнес-процессы пользователей. Одной из ключевых составляющих этой экосистемы является информационная безопасность, что особенно важно из-за возрастающих угроз и кибератак. В условиях цифровой трансформации и растущей зависимости от ИT-технологий, «СКБ Контур» становится незаменимым партнером для компаний, которые стремятся к устойчивому развитию и минимизации рисков. Сделка укрепляет наши позиции на рынке информационной безопасности».

Александр Гощицкий, руководитель отдела M&A «СКБ Контур»: «Атом безопасность» успешно развивается, поэтому мы приняли решение реализовать опцион, предусмотренный сделкой, что позволит нам продолжить работу над совместными проектами, использовать все преимущества партнерства».

Иван Хаустов, генеральный директор «Атом безопасности»: «Сделка стала для нас логичным завершением большого этапа в истории Staffcop и началом нового. Мы получим дополнительные возможности для развития, что поможет ускорить внедрение новых функциональностей в Staffcop Enterprise. При этом сохраняем отдельное юридическое лицо, бренд и команду – она осталась практически в том же составе и усилилась за счет новых сотрудников из «СКБ Контур».

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