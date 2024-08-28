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«Инфобез со вкусом» от «Газинформсервиса» покажет федеральное телевидение

30 августа в 13:00 впервые на ТВ канал «Большой эфир» покажет шоу об информационной безопасности и кулинарии — «Инфобез со вкусом».

Компания «Газинформсервис» и оператор «Триколор» запустили трансляцию шоу «Инфобез со вкусом» на канале «Большой эфир», потенциальная аудитория которого насчитывает порядка 40 млн человек.

Проект от «Газинформсервиса» об информационной безопасности продолжает популяризировать ИБ-отрасль и увеличивать уровень киберграмотности населения в России.

Основная задача проекта одного из крупнейших в России системных интеграторов в области безопасности и разработчиков средств защиты информации — вести просветительскую деятельность в ненавязчивом и интересном формате, рассказывая об информационной безопасности в процессе приготовления простых и вкусных блюд.

Тема первого выпуска — «Импортозамещение в ИБ и кулинарии». Первый гость шоу — Валерий Иванов, главный редактор портала об информационной безопасности Cyber Media. Вместе с ведущим проекта, киберэкспертом Сергеем Полуниным, они обсудят, как обстоят дела в части импортозамещения иностранных решений в инфобезе, и покажут, как можно приготовить итальянскую «Карбонару» из российских продуктов, не потеряв во вкусе.

Также и в дальнейших выпусках зрители увидят тесное переплетение тем информационной безопасности с определенным кулинарным рецептом. В следующих сериях проекта к Сергею Полунину в гости придут лидеры рынка информационной безопасности в РФ: Михаил Писарев, коммерческий директор компании «Открытая мобильная платформа» — разработчик ОС «Аврора»; Ольга Попова, директор по развитию компании «Индид»; Анна Прабарщук, руководитель службы управления персоналом компании «Газинформсервис»; Константин Закатов, директор департамента информационной безопасности группы компаний «Аквариус», и многие другие.

Автор и ведущий шоу, руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин:

— Сегодня информационная безопасность перестала быть уделом только лишь специалистов, она уже касается каждого. С угрозами мы сталкиваемся в повседневной жизни, поэтому в нашем шоу мы будем знакомить вас с новинками в этой области, давать советы, а также знакомить со звездами индустрии. Смотрите, будет интересно.

Генеральный продюсер «Триколор» Михаил Анисимов:

— Мы рады представить рецепт нового проекта и показать, как экспертный взгляд на информационную безопасность может сочетаться с увлекательным форматом кулинарного шоу. Благодаря такому непосредственному подходу и возможностям «Триколор» кибербезопасность войдет в дома и семьи широкого круга зрителей по всей стране.

Смотрите первый выпуск шоу «Инфобез со вкусом» в «Большом эфире» 30 августа в 13:00, а следующие выпуски каждую последнюю пятницу месяца в 13:00. Телеканал доступен не только спутниковым клиентам, но и всем желающим на сайте kino.tricolor.ru и в мобильном приложении «Триколор Кино и ТВ» бесплатно и без регистрации.

Если вы следите за крупными мероприятиями в ИБ, уже в октябре «Газинформсервис» проведет крупный форум по информационной безопасности GIS DAYS*.

*Дни глобальной информационной безопасности.

erid:LjN8Jzf2sРекламодатель: ООО «Газинформсервис»ИНН/ОГРН: 7838017968/1047833006099Сайт: https://www.gaz-is.ru/

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