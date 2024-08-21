БЭТ использует DLP-систему «СёрчИнформ КИБ» для защиты от утечек

Компания «Бетонные элементы транспорта» (БЭТ) усилила защиту периметра корпоративной сети с помощью DLP-системы «СёрчИнформ КИБ». Решение помогает компании контролировать внутренние документы, предотвращать утечки критически важной информации, выявлять нарушения политик безопасности.

Раньше в БЭТ использовали другую систему защиты, но ее функциональность не закрывала все потребности бизнеса и под контролем были только отдельные каналы передачи информации.

«Мы тщательно протестировали КИБ. Система полностью отвечает всем заявленным функциям и параметрам. А продвинутые инструменты контентного анализа помогают предотвратить нарушения, выявить инциденты и виновных. Например, недавно с помощью «СёрчИнформ КИБ» удалось зафиксировать утечку чувствительной информации для компании. Специалисты службы безопасности вовремя отреагировали на инцидент, и информация не ушла во вне, – сказал начальник отдела информационных технологий БЭТ Антон Митрофанов. – Помимо функциональности ПО, мы довольны качественным процессом обучения и ценовой политикой вендора».

В БЭТ также оценили удобство «мозгового центра» системы – AlertCenter, где настраиваются политики безопасности. В распоряжении ИБ-специалистов более 250 готовых политик, которые можно редактировать. Например, в AlertCenter можно создавать собственные правила сканирования или блокирования информации, настраивать расписание проверок и отправку уведомлений.

«Еще удобно то, что в любой момент можно сформировать и посмотреть отчет по заданным параметрам и предоставить их руководству», – отметил Антон Митрофанов.

«Для промышленных предприятий информационная безопасность – первостепенная задача, тем более, что обеспечивать защиту обязывает ФЗ-187 о безопасности КИИ. По данным нашего ежегодного исследования, в 2023 г. 78% промышленных предприятий России пострадали от утечек данных, – сказал заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СёрчИнформ» Алексей Парфентьев. – В КИБ есть политики безопасности, которые созданы с учетом наиболее характерных для отрасли угроз. С ними систему можно использовать с первого включения, что экономит усилия на внедрение, к примеру, в таких компаниях как АО «БЭТ».

Для усиления защиты информации, в планах компании до 100% нарастить объем внедрения DLP-системы «СёрчИнформ КИБ».