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CyberStage поделится экспертизой с предпринимателями в рамках программы MBA РУДН

Программа поддержки предпринимателей в области информационной безопасности и смежных направлений CyberStage и Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы заключили соглашение о сотрудничестве. Ключевое направление совместной работы — экспертное участие в реализации программы MBA Master of Business Acceleration, обучение по которой в РУДН начнется в ноябре 2024 г. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Программа Master of Business Acceleration РУДН — программа MBA, ориентированная на ускорение роста бизнеса. Это комплексная программа для предпринимателей, которая, помимо учебных модулей, включает трекинг бизнеса, нетворкинг, наставничество и консультации отраслевых экспертов. Эксперты CyberStage, среди которых представители ГК «Солар», архитектора комплексной кибербезопасности, окажут участникам программы поддержку в изучении тем, касающихся ИБ.

Миссия CyberStage перекликается с целями и задачами учебной программы РУДН. Молодым проектам в сфере кибербезопасности CyberStage предлагает безвозмездную поддержку, индивидуально подходя к задачам и целям каждого проекта. Программа опирается не только на экспертизу «Солара», но и на партнерство с опытными профессионалами крупнейших ИТ-компаний России, а также фондами, акселераторами и программами развития бизнеса.

«За полгода работы CyberStage мы взаимодействовали и с небольшими студенческими проектами, и с опытными профессионалами, но их объединяет одно — открытость и интерес к общению в рамках отраслевого комьюнити, готовность перенимать опыт, просить и получать обратную связь и рекомендации. Это зрелый и здравый подход, признак амбиций и потенциала проекта. Поэтому нашим экспертам будет очень интересно поработать с участниками программы MBA — предпринимателями, которые последовательно, вдумчиво и комплексно подходят к масштабированию своего бизнеса. Мы рады приложить свои силы на решение этой задачи и на благо отрасли кибербезопасности», — сказал Владислав Рассказов, директор программы СyberStage.

«В центре ИТ‑бизнеса, как правило, стоит технология и идея, но, чтобы дать ей ход, необходимы лидерские и управленческие навыки. Наша программа рассчитана на тех предпринимателей, кто видит необходимость улучшить существующие процессы, отстроиться от конкурентов и адаптироваться в соответствии с меняющимися реалиями. Мы верим, что опыт CyberStage в кибербезопасности и, кроме того, в поддержке бизнеса на начальной стадии развития, будет очень полезен участникам программы Master of Business Acceleration», — отметила Наталья Таранкова, проректор РУДН по дополнительному образованию.

Подписанное соглашение подразумевает и другие виды сотрудничества, в том числе нацеленные на подготовку кадров, повышение квалификации и профильное обучение сотрудников, партнеров и заказчиков программы СyberStage по реализуемым в РУДН программам.

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