Центр инноваций МТС Future Crew запускает cервис безопасного цифрового пространства для детей

Центр инноваций Future Crew, входящий в ПАО «МТС», объявил о запуске Membrana Kids. Это cервис безопасного цифрового пространства для детей без угроз, неуместного контента, с защитой от звонков с незнакомых номеров. Сейчас сервис доступен абонентам МТС в Москве и Санкт-Петербурге от 99 руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Membrana Kids защищает разные виды носимых устройств ребенка — смартфоны, планшеты. Сервис позволяет обеспечить ребенку безопасный доступ в интернет: в зависимости от данных в профиле ребенка Membrana Kids подберет настройки доступного контента с помощью режима умной фильтрации или родитель может выбрать разрешенные категории вручную. Также сервис блокирует источники рекламы и алгоритмы трекинга, фильтруя интернет в сети любого оператора и на Wi-Fi.

В сервисе есть и настройки доступа в интернет по времени — родители смогут отключить доступ к конкретным сайтам в часы, когда ребенок находится в школе или ему пора спать.

Кроме того, сервис защищает детей от незнакомых людей и мошенников с помощью фильтрации входящих вызовов. Возможны два варианта настроек: «Умная фильтрация» и «Доверенный список». При «Умной фильтрации» Membrana Kids анализирует номер, проверяет по базе спама и мошенников, и, если звонок подозрительный – отклоняет его. В режиме «Доверенный список» родитель добавляет в этот список только те номера телефонов, от которых ребенок может принимать входящие вызовы: например, номера бабушки, мамы и брата. Звонки с незнакомых номеров будут заблокированы.

Приложение устанавливается только на устройство родителя, это упрощает процесс подключения сервиса и не сажает батарейку на устройстве ребенка. Membrana Kids может защитить до пяти детских устройств из одного приложения на устройстве родителя.

«Даже опытные и образованные взрослые часто становятся жертвами интернет-мошенников. Что уж говорить про детей? Ребенок, выходящий в Сеть сегодня, абсолютно беззащитен перед мошенниками, звонящими с незнакомых номеров, он может легко, пусть и случайно, столкнуться с контентом, к которому еще не готов. Не стоит преуменьшать и тот факт, что Сеть кишит не самыми здоровыми людьми, — как социуму нам пока не удалось искоренить буллинг и манипуляции всех мастей. Наконец, ребенок еще не в состоянии самостоятельно и успешно управлять своим временем, что часто ведет к интернет-зависимости, когда наши дети забывают о реальном мире, полностью растворяясь в виртуальном. С этими проблемами надо было что-то делать. Именно для решения всех этих проблем команда Future Crew разработала сервис Membrana Kids. Этот продукт позволяет создать "цифровую пуповину" между смартфоном родителя и устройством ребенка — смартфоном или планшетом. Сервис работает по принципу бассейна-лягушатника — это, в каком-то смысле "интернет-в-интернете": после установки приложения на устройство родителя, он получает полный контроль над устройством ребенка — весь взрослый и опасный контент блокируется, родитель может в ручную выбрать номера абонентов, которые смогут дозвониться до ребенка (семья, учителя, близкие друзья), все остальные будут блокироваться, а в недалеком будущем, — переводиться на специального ИИ-ассистента, который будет не просто тратить время злоумышленника, но и записывать его голосовую биометрию для последующей идентификации. Время, доступное ребенку для работы в Сети и для разговоров по телефону, тоже задается родителем. Для простоты и удобства команда продукта разработала максимально понятные автоматические политики, которые можно взять за основу. А для того, чтобы родители и дети были на одной волне и у них было больше тем для разговора, родитель будет еженедельно получать данные о самых посещаемых ребенком сервисах и страницах. И это только начало — сервис, безусловно, не будет ограничиваться исключительно безопасностью», — сказал основатель и генеральный директор Future Crew, вице-президент по стратегии и инновациям МТС Евгений Черешнев.

Подключить сервис можно в приложении Membrana Kids, доступно в App Store, Google Play и AppGallery.

В планах по развитию у Membrana Kids — работа на всей территории России и на сетях других операторов, отображение геолокации ребенка, блокировка времени в приложениях и отдельное приложение для детей.