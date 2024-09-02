Глобальное исследование «Лаборатории Касперского»: 41% компаний испытывают нехватку специалистов в области информационной безопасности

В «Лаборатории Касперского» провели глобальный опрос и выяснили, что 41% компаний в разных странах сталкиваются с нехваткой квалифицированных кадров в сфере ИБ. Больше всего организациям не хватает экспертов по угрозам информационной безопасности и аналитиков вредоносного ПО (по 39%). Также отмечается значительная нехватка SOC-аналитиков (сотрудников центров мониторинга безопасности) — 35%, специалистов по анализу защищённости (Pentest) и экспертов по сетевой безопасности (33%), а также TI-аналитиков (Threat Intelligence) — 32%.

С точки зрения отраслей сильнее всего ощущается нехватка ИБ-специалистов в государственных секторах, где на момент опроса была не закрыта почти половина вакансий (46%). Заметный дефицит также отмечается в телекоммуникациях и медиа (39%), ретейле и здравоохранении (по 37%). Меньше всего незакрытых вакансий в странах, где проводилось исследование, в ИТ (31%) и финансах (27%).

«Нехватка ИБ-специалистов разной направленности ощущается не только в мире, но и в России. Это обусловлено в том числе продолжающейся цифровизацией в компаниях, растущими потребностями расширяющегося бизнеса, увеличением количества кибератак. Мы видим высокий спрос, в частности, на инженеров внедрения средств защиты информации и SOC-аналитиков, а также специалистов по безопасной разработке. К тому же полагаем, что в ближайшем будущем начнёт расти потребность в экспертах в области безопасности ИИ и нейросетей», — сказал Владислав Галимов, руководитель группы подбора персонала по направлению информационной безопасности в «Лаборатории Касперского».

В «Лаборатории Касперского» считают важным предоставлять молодому поколению возможности для знакомства с разнообразием специальностей в ИБ как можно раньше. В компании, в частности, ежегодно реализуется «Долина технологий» — летняя практика для школьников старших классов и студентов колледжей.

Студентам в «Лаборатории Касперского» помогают начать карьеру ещё до окончания вуза — в рамках стажировки SafeBoard. Программа даёт возможность получить практический опыт под руководством ведущих специалистов, разобраться, в каком направлении начать работать, найти единомышленников. Кроме того, компания сотрудничает со многими вузами, а её эксперты читают лекции и рассказывают про практическую информационную безопасность.