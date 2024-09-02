Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес Кадры
|

Глобальное исследование «Лаборатории Касперского»: 41% компаний испытывают нехватку специалистов в области информационной безопасности

В «Лаборатории Касперского» провели глобальный опрос и выяснили, что 41% компаний в разных странах сталкиваются с нехваткой квалифицированных кадров в сфере ИБ. Больше всего организациям не хватает экспертов по угрозам информационной безопасности и аналитиков вредоносного ПО (по 39%). Также отмечается значительная нехватка SOC-аналитиков (сотрудников центров мониторинга безопасности) — 35%, специалистов по анализу защищённости (Pentest) и экспертов по сетевой безопасности (33%), а также TI-аналитиков (Threat Intelligence) — 32%.

С точки зрения отраслей сильнее всего ощущается нехватка ИБ-специалистов в государственных секторах, где на момент опроса была не закрыта почти половина вакансий (46%). Заметный дефицит также отмечается в телекоммуникациях и медиа (39%), ретейле и здравоохранении (по 37%). Меньше всего незакрытых вакансий в странах, где проводилось исследование, в ИТ (31%) и финансах (27%).

«Нехватка ИБ-специалистов разной направленности ощущается не только в мире, но и в России. Это обусловлено в том числе продолжающейся цифровизацией в компаниях, растущими потребностями расширяющегося бизнеса, увеличением количества кибератак. Мы видим высокий спрос, в частности, на инженеров внедрения средств защиты информации и SOC-аналитиков, а также специалистов по безопасной разработке. К тому же полагаем, что в ближайшем будущем начнёт расти потребность в экспертах в области безопасности ИИ и нейросетей», — сказал Владислав Галимов, руководитель группы подбора персонала по направлению информационной безопасности в «Лаборатории Касперского».

В «Лаборатории Касперского» считают важным предоставлять молодому поколению возможности для знакомства с разнообразием специальностей в ИБ как можно раньше. В компании, в частности, ежегодно реализуется «Долина технологий» — летняя практика для школьников старших классов и студентов колледжей.

Студентам в «Лаборатории Касперского» помогают начать карьеру ещё до окончания вуза — в рамках стажировки SafeBoard. Программа даёт возможность получить практический опыт под руководством ведущих специалистов, разобраться, в каком направлении начать работать, найти единомышленников. Кроме того, компания сотрудничает со многими вузами, а её эксперты читают лекции и рассказывают про практическую информационную безопасность.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Ненавидящий россиян Docker Hub по доносу Apple удалил важный проект из сферы ИБ. Под ударом сотни тысяч разработчиков

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

В России умирает сотовая связь. В россиянах убили желание общаться голосом

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Кибератаки на пике. США в центре угроз перед президентскими выборами

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Показать еще

Наука

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной
Показать еще