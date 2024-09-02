«МойОфис» и MFlash обеспечат совместную работу в безопасной среде

«МойОфис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и компания «МСофт», поставщик решений для защищенного файлового обмена MFlash, заключили технологическое партнерство. Сотрудничество направлено на предоставление организациям нового уровня защищенного взаимодействия в сочетании с возможностью совместного редактирования файлов. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Интеграция с ССР («Сервером Совместного Редактирования») компонентом «МойОфис» SDK дает пользователям MFlash возможности для совместной работы в онлайн с документами, таблицами и презентациями без необходимости скачивать файлы на рабочий стол. Сотрудники могут одновременно вносить правки в документ и оставлять комментарии. При этом все изменения и работа каждого из пользователей будут отображаться в интерфейсе. Функция версионности дает возможность «откатиться» к более ранней версии документа и, в случае необходимости, восстановить ее. При этом файлы находятся в контролируемой зоне на серверах компании.

Платформа MFlash оптимизирует процесс корпоративного файлового обмена как внутри организации, так и с внешними контрагентами. Решение разворачивается в сетевом периметре, а в процессе файлового обмена корпоративные политики информационной безопасности применяются для всех участников процесса. При взаимодействии с цепочкой поставщиков в едином цифровом пространстве крайне важно учитывать уровень защищенности контрагента.

«При работе с технологическими партнерами мы стремимся сохранить равновесие между удобством сервиса для пользователей и безопасностью, — сказал Владимир Емышев, директор по развитию «МСофт». – Взаимодействие MFlash с решением «МойОфис» дает сотрудникам новые возможности для совместной работы обмена опытом, что повышает скорость решения прикладных задач и общую производительность труда».

«Обеспечение безопасной работы с документами и построение защищенной ИТ-инфраструктуры клиентов – общий приоритет «МСофт» и «МойОфис». Мы рады, что в лице «МСофт» получили опытного и надежного партнера и успешно разработали совместные решения, которые отвечают потребностям заказчиков. Уверены, что наше технологическое сотрудничество будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению позиций обеих компаний на рынке информационных технологий», — отметил Александр Иванников, коммерческий директор «МойОфис».