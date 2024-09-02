Совместный бандл «Кода Безопасности» и Orion soft защитит ИТ-инфраструктуру в короткие сроки

«Код Безопасности» интегрировал решение для защиты виртуальных сред vGate в систему виртуализации zVirt от Orion soft. Совместимость продуктов позволит заказчикам сократить сроки аттестации контура критической инфраструктуры в соответствии с требованиями регуляторов. Приобрести лицензии на vGate 4.95 и zVirt 4.1 теперь можно только в составе технологического бандла. Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности».

Совместимость версий vGate 4.95 и zVirt 4.1 обеспечивает доступ к функциональности по защите всех компонентов среды виртуализации без дополнительных тестирований и расходов. Комплексное решение решает задачи, которые требуют применения продуктов, сертифицированных по четвертому уровню доверия ФСТЭК, четвертому классу защиты межсетевых экранов типа «Б», пятому классу защищенности средств вычислительной техники.

«Интеграция vGate 4.95 и zVirt 4.1 стала важным шагом нашей стратегии по защите виртуализации, – сказал Евгений Тарелкин, эксперт отдела продвижения продуктов «Кода Безопасности». – Сейчас мы видим, как идет активная миграция на отечественное ПО. Orion soft выступает ключевым игроком рынка, и дополнение системы виртуализации сертифицированным средством защиты информации vGate поможет обеспечить безопасность ИТ-инфраструктуры еще большего числа заказчиков».

«Перед многими российскими предприятиями с объектами КИИ сейчас стоит задача успеть до начала 2025 года обеспечить защиту ИТ-систем с помощью отечественных решений. Связка продуктов vGate 4.95 и zVirt 4.1 позволяет решить этот вопрос быстрее, экономя время и трудозатраты на тестирование и внедрение решения для защиты виртуальной инфраструктуры. В дальнейшем мы планируем поддерживать совместимость с актуальными версиями решений “Кода Безопасности”. В частности, обеспечить интегрированную работу vGate с только что вышедшей на рынок версией zVirt 4.2», — сказал Александр Гавриленко, руководитель направления по работе с технологическими партнерами Orion soft.