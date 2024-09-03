«InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» продемонстрировал производительность на уровне 6,2 Гбит/с по результатам независимого тестирования «Инфосистемы Джет»

«InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» прошел независимое тестирование в формате vendor-agnostic в лаборатории «Инфосистемы Джет». По результатам тестов решение продемонстрировало производительность 6,2 Гбит/с, которая полностью закрывает потребности корпоративного сегмента, отмечают в InfoWatch ARMA. С результатами тестов InfoWatch ARMA Стена (NGFW), а также других российских решений, можно ознакомиться на странице спецпроекта «Инфосистемы Джет» по тестированию межсетевых экранов нового поколения.

В процессе работы с экспертами лаборатории «Инфосистемы Джет» команда InfoWatch ARMA получила опыт тестирования продуктов с помощью ряда новых инструментов, обратную связь по сценариям работы и пользовательскому опыту. Этот опыт активно используется для расширения функциональности и улучшения продукта по выявленным в процессе точкам роста, отмечают разработчики.

«Для нас ценность проекта заключается в возможности протестировать работу нашего межсетевого экрана в лаборатории независимого интегратора с прозрачными условиями тестов и профилем трафика, а также оценить результаты относительно других игроков рынка, как это могут сделать заказчики на основе данных «Инфосистемы Джет». Мы показали производительность 6,2 Гбит/с, на момент завершения тестов продукта InfoWatch ARMA это лидирующий результат среди российских решений, представленных в проекте. Это позволяет говорить о том, что InfoWatch ARMA Стена (NGFW) – это продукт с большим потенциалом, который полностью отвечает требованиям корпоративного сегмента», – сказал технический директор InfoWatch ARMA Владимир Садовников.

Для тестирования InfoWatch ARMA предоставила лаборатории версию решения 4.2, в ближайшее время будет выпущена обновленная версия – InfoWatch ARMA Стена (NGFW) 4.4. По результатам работы в рамках тестирования разработчики внесли ряд важных доработок в новую версию продукта – в частности, были добавлены пакеты UI в сборку NGFW (веб-интерфейс), система логирования сервисов стала более гибкой в управлении, изменены опции стартовой настройки-установки образа системы с нуля. Также добавлен функционал TLS-Bump с возможностью отправки трафика на ICAP-сервер, обновлена механика миграции правил при установке и обновлении ISO-образа системы, доработана работа сервиса балансировки трафика.

В процессе тестирования специалисты «Инфосистемы Джет» наблюдали оперативную реакцию инженеров техподдержки, а также слаженность сотрудников всех подразделений InfoWatch, сопровождающих тестирование.

«В условиях лаборатории, максимально приближенным к реальным, мы протестировали межсетевой экран, получили результаты по текущему функционалу и обозначили дальнейшие точки роста. Особо отмечу глубокие знания коллег из InfoWatch в технологиях обработки сетевого трафика, благодаря которым удалось получить высокие значения производительности. Надеюсь, совместная работа не только позволила продемонстрировать рынку текущие возможности межсетевого экрана, но и повлияет на дальнейшее качественное развитие данного решения», – сказал Евгений Свиридов, архитектор инфраструктуры информационной безопасности «Инфосистемы Джет».

Проект по независимому тестированию решений российских производителей наглядно показывает, что отечественный рынок межсетевых экранов развивается и сегодня вендоры готовы предложить бизнесу качественные конкурентные решения. Такой бенчмарк позволяет разработчикам рассматривать свой продукт в контексте рынка, а заказчикам выбирать решение с учетом своих потребностей. «Это большой вклад в развитие российского рынка сетевой безопасности», – отметил Владимир Садовников.