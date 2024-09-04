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BestDoctor защитила данные клиентов с помощью DLP-системы «СёрчИнформ КИБ»

Группа компаний BestDoctor выбрала DLP-систему «СёрчИнформ КИБ» для защиты от утечек информации. Решение помогает компании выполнять требования Федерального закона №152-ФЗ и защищать персональные данные сотрудников, клиентов и партнеров организации.

КИБ защищает конфиденциальные данные и предотвращает нарушения в работе с ними, обеспечивает контроль за всеми популярными каналами передачи информации – от почты до корпоративных мессенджеров.

По словам руководителя информационной безопасности BestDoctor Андрея Эли, компания поставила перед КИБ несколько основных задач: усилить комплексную защиту, предупреждать риски, связанные с распространением финансовой информации, обеспечить безопасность хранения и обработки ПДн, минимизировать инциденты ИБ.

«В результате тщательного анализа рынка мы остановили выбор на системе с наиболее широким функционалом. С помощью КИБ мы контролируем доступ к конфиденциальной информации, выявляем попытки ее передачи за пределы компании и блокируем их, – сказал Андрей Эли. – Система не только предотвращает утечки, но помогает нам анализировать риски и выявлять слабые места в системе безопасности. Это позволяет принять превентивные меры и избежать инцидентов информационной безопасности в будущем. Конечно, DLP-система не панацея, и ее эффективность зависит от правильной настройки и эксплуатации, но с ней наша защита точно становится эффективнее».

Отдельно заказчик отметил адаптивность решения. В распоряжении ИБ-специалиста 250+ готовых политик безопасности, которые можно редактировать. Встроенные политики изначально учитывают отраслевую специфику бизнеса. За счет чего заказчик контролирует актуальные для себя риски с первого дня использования DLP-системы.

«КИБ помогает службе ИБ отслеживать все действия, связанные с защитой внутренних данных компании (финансовые отчеты, сведения о клиентах, контракты, соглашения, страховые продукты), и создавать подробные отчеты для руководства, – отметил Андрей Эли. – Удобно, что КИБ легко интегрируется с другими системами безопасности, такими как антивирусные программы, системы управления доступом (IAM), SIEM, благодаря собственному API».

«СёрчИнформ КИБ» в кратчайшие сроки адаптируется под прикладные задачи конкретного бизнеса, а наш обширный опыт разработки позволяет закрыть большую часть рисков в первый же день использования, – отметил заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СёрчИнформ» Алексей Парфентьев. – Также наша DLP позволяет выполнить требования регуляторов, минимизировать риски утечек и помогает выявлять другие нарушения – мошенничества, откатные схемы и прочее».

Для усиления защиты организации в планах группы компаний BestDoctor – расширить объем внедрения DLP-системы «СёрчИнформ КИБ».

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