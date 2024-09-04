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«Код Безопасности» и ГК «Инфотактика» объявляют о стратегическом партнерстве в сфере информационной безопасности

Российский ИБ-вендор «Код Безопасности» и Группа компаний «Инфотактика» (входит в холдинг ЦИКАДА) объявляют о начале стратегического партнерства. В рамках сотрудничества компании будут внедрять комплексные решения в области обеспечения информационной безопасности объектов критической инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители ГК «Инфотактика».

В условиях роста киберугроз и меняющегося ландшафта цифровой безопасности сотрудничество нацелено на предоставление заказчикам передовых технологий и услуг, соответствующих современным требованиям информационной защиты. Компания «Код Безопасности» как разработчик и производитель аппаратных и программных решений совместно с системным интегратором в области информационных технологий ГК «Инфотактика» планируют создавать комплексные решения, которые обеспечат безопасность данных и ИТ-инфраструктур заказчиков.

Одна из ключевых задач партнерства – внедрение и расширение возможностей искусственного интеллекта в совместных продуктах. Использование ИИ для обнаружения аномалий в сетевом трафике позволит значительно сократить трудозатраты и повысить эффективность механизмов безопасности.

«Совместно с ГК «Инфотактика» мы планируем работать над интеграцией наших технологий для повышения уровня защиты и обеспечения надежной поддержки на всех этапах внедрения», – отметил генеральный директор «Кода Безопасности» Андрей Голов.

«Сотрудничество с «Кодом Безопасности» позволит значительно усилить наши предложения для бизнеса и государственных заказчиков, – сказал генеральный директор ГК «Инфотактика» Александр Колосов. – Объединив ресурсы и экспертизу, мы реализуем эффективные и надежные решения для защиты объектов информатизации от киберугроз.

В планах компаний-партнеров не только расширение линейки ИБ-решений и их внедрение, но и активное развитие научно-исследовательской деятельности».

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