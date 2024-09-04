ViPNet Coordinator HW 5 сертифицирован по требованиям ФСБ России

Компания «ИнфоТекс» объявила о получении сертификата ФСБ России на межсетевой экран следующего поколения с ГОСТ VPN ViPNet Coordinator HW 5.

Сертификат ФСБ России №СФ/124-4972 от 30 августа 2024 г. удостоверяет, что ViPNet Coordinator HW 5 соответствует требованиям к средствам криптографической зашиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, класса КС3. Сертификат действителен до 30 августа 2027 г.

«В настоящий момент ViPNet Coordinator HW 5 является единственным на рынке NGFW, сертифицированным по требованиям двух регуляторов, – ФСБ России и ФСТЭК России. Наличие сертификата ФСБ России позволяет организовывать защищённые каналы связи с использованием криптографических алгоритмов ГОСТ 34.12-2018 «Магма» и «Кузнечик», ГОСТ 28147-89. Функциональные характеристики и стабильность работы ViPNet Coordinator HW 5 подтверждены независимым тестированием. Подробнее о ViPNet Coordinator HW 5 и ближайших планах развития продукта мы расскажем на предстоящем вебинаре, который состоится 12 сентября», – отметил Николай Смирнов, директор по продуктам «ИнфоТекс».

ViPNet Coordinator HW 5 объединяет в одном устройстве следующие функции безопасности: межсетевой экран с контролем состояния сессий (SPI – Stateful Packet Inspection), межсетевой экран уровня приложений с технологией DPI (Deep Packet Inspection), VPN-шлюз сетевого (L3 VPN) и канального уровня (L2OverIP VPN), средство обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS) и др. ViPNet Coordinator HW 5 реализуется в исполнении программно-аппаратного комплекса на доверенной аппаратной платформе, а также в виде виртуального устройства.