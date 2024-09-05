DataSpace и UserGate: российским организациям стал доступен NGFW по подписке

DataSpace, оператор коммерческих центров обработки данных в России, и UserGate, российский разработчик программного обеспечения и микроэлектроники, а также поставщик комплексных услуг в сфере информационной безопасности, подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь клиентам DataSpace − независимо от масштаба бизнеса и сферы деятельности − становится доступна надежная защита сетевой инфраструктуры с использованием Next-Generation Firewall (NGFW) российской компании UserGate. Организации смогут выбрать как аппаратные, так и виртуализированные реализации NGFW, − в зависимости от собственных особенностей и предпочтений.

Доступность по подписке разных вариантов NGFW дает возможность клиентам DataSpace оптимизировать и сокращать расходы на обеспечение информационной безопасности − с полным сохранением функциональности и с нужным уровнем производительности инфраструктуры, размещенной в ЦОД или облаке DataSpace.

Российские корпоративные заказчики после ухода глобальных вендоров с локального рынка стали массово внедрять решения российских производителей. Данный переход, обеспечивающий устойчивость информационных систем, особенно важен для ключевых элементов сетевой инфраструктуры, а в ряде случаев является прямым требованием регуляторов.

UserGate NGFW является универсальным отечественным решением, в котором соединены различные технологии для защиты корпоративной инфраструктуры. При этом UserGate NGFW был первым программным комплексом, внесенным в реестр сертифицированных средств защиты информации ФСТЭК России (сертификат ФСТЭК России № 3905), выполняющим требования к 4 уровню доверия и включенным в реестр российского ПО (реестровая запись №1194 от 05.09.2016).

В настоящее время условия подписки на NGFW для клиентов DataSpace позволяют выбрать набор необходимых модулей защиты, встроенных в NGFW. При этом ряд базовых функций, встроенных в решение от UserGate, сразу доступен с базовой лицензией. Для уже существующих клиентов DataSpace предусмотрены специальные предложения.

В процессе внедрения NGFW специалисты DataSpace и UserGate предоставят помощь по развертыванию и настройке межсетевого экрана нового поколения, а также обеспечат расширенную техподдержку в круглосуточном режиме. Это особенно важно сегодня, когда российские предприятия лишены возможности получать вендорскую помощь от зарубежных компаний.

«Использование виртуальных NGFW позволяет быстро адаптировать корпоративную сеть к изменяющимся требованиям бизнеса, – сказал Виктор Виноградов, менеджер по информационной безопасности DataSpace. – Интеграция NGFW в корпоративную инфраструктуру позволяет обеспечить надежную защиту сети компании от киберугроз с возможностью глубокой фильтрации трафика. Но, что еще важнее, благодаря тесному взаимодействию с нашим партнером, компанией UserGate, мы создали уникальную услугу для организаций и компаний любого масштаба. Поэтому я убежден, что востребованность услуги по предоставлению виртуального NGFW будет только расти».

«Использование нашего NGFW позволит обеспечить высокую степень безопасности клиентов DataSpace, – отметил Артур Салахудинов, руководитель направления MSSP UserGate. – Решения UserGate, прошедшие длительный путь развития и совершенствования, всегда обеспечивают надежную защиту сетевой корпоративной инфраструктуры – on-premises или в облаке. Объединив усилия с таким мощным партнером, как DataSpace, мы намерены расширить эту практику и помочь российским заказчикам обеспечить устойчивость бизнеса, своевременно обнаруживать и блокировать любые угрозы в сфере информационной безопасности, а также выполнять все требования законодательства в этой области».