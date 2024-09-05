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Платформа R-Vision ЦКИБ совместима с ОС «Альт Сервер» 10

Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, объявила о совместимости своей платформы R-Vision ЦКИБ и операционной системы «Альт Сервер» 10. Это стало возможным благодаря успешному прохождению тестирования, по итогам которого был подписан сертификат, подтверждающий корректность работы продуктов на платформе х86_64. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Теперь платформа R-Vision ЦКИБ работает с последней версией операционной системы «Альт Сервер» 10. Это обеспечивает комплексный подход к автоматизации управления инцидентами информационной безопасности и позволяет организациям быстрее реагировать на такие инциденты и минимизировать их последствия. Ранее R-Vision ЦКИБ был совместим с версией 8 «Альт Сервер».

Любое приложение не может функционировать без операционной системы, равно как и операционная система приносит пользу только с помощью приложений. Именно поэтому сотрудничество между R-Vision и «Базальт СПО» представляет значимый этап в создании независимой экосистемы в области кибербезопасности. Она способна обеспечить защиту интересов государства и бизнеса в цифровом пространстве.

R-Vision предлагает комплексные решения для управления рисками и обеспечения безопасности информационных систем. В свою очередь, «Базальт СПО» разрабатывает операционные системы, которые могут служить фундаментом для создания защищенных информационных инфраструктур. Продукты обеих компаний независимы от иностранных поставщиков и способны вносить вклад в укрепление уровня кибербезопасности в России.

R-Vision ЦКИБ — платформа для автоматизации процесса управления инцидентами ИБ, которая агрегирует данные по инцидентам, автоматически запускает сценарии реагирования, а также управляет другими системами через механизм оркестрации.

«Альт Сервер» 10 — операционная система, предназначенная для серверов и рабочих станций. Она обладает высокой степенью защиты данных и поддерживает работу с различными приложениями.

«Использование актуальных версий отечественных операционных систем для продуктов, обеспечивающих информационную безопасность, является ключевым фактором построения защищенной инфраструктуры компании в современных условиях кибербезопасности, — отметил Владимир Оралов, руководитель отдела технологического партнерства и клиентского опыта R-Vision. Благодаря совместимости R-Vision ЦКИБ и «Альт Сервер» 10, компании могут выстроить надежную и защищенную инфраструктуру для оптимизации процессов управления ИБ, снижения рисков кибератак и минимизации последствий возможных инцидентов. Это особенно важно в условиях постоянного роста числа киберугроз и ужесточения требований к защите данных».

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