Positive Technologies: три из четырех кибератак на страны СНГ нацелены на Россию

Эксперты Positive Technologies представили исследование актуальных киберугроз СНГ за 2023 г. и первую половину 2024 г. Согласно отчету, интерес злоумышленников к региону значительно вырос: во II квартале 2024 г. здесь зафиксировано в 2,6 раза больше атак, чем за аналогичный период годом ранее. При этом почти три четверти всех этих атак приходятся на долю России. На втором и третьем месте — Казахстан (8%) и Беларусь (7%). Кроме того, в дарквебе в первом полугодии этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года на 35% увеличилось число объявлений, связанных с СНГ. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Исследователи выяснили, что в России наибольшее количество атак пришлось на промышленные предприятия (11%), телекоммуникации (10%), госучреждения (9%) и IT-компании (7%). В Казахстане жертвами киберпреступлений в исследованный период чаще всего становились СМИ (19%), госучреждения (12%), финансовые организации (12%) и телекоммуникации (7%). В Беларуси каждая пятая кибератака была направлена на госучреждения (22%), на втором месте по числу атак — промышленные предприятия (14%).

«В целом тренд прослеживается практически во всех странах: злоумышленники атакуют объекты из указанных отраслей. Во-первых, эти сферы стратегически важны для экономики. Во-вторых, в таких организациях хранятся большие объемы конфиденциальной информации, прежде всего персональные данные и сведения, составляющие коммерческую тайну. Поэтому на три сектора нацелены разные группы злоумышленников — от продавцов информации на теневых рынках до кибершпионов, собирающих разведданые», — сказала Яна Авезова, старший аналитик исследовательской группы Positive Technologies.

Эксперты установили, что основными последствиями успешных атак на организации стали утечки конфиденциальной информации (41%) и нарушение основной деятельности (37%). Атаки на частных лиц чаще всего заканчивались утечкой чувствительных данных (69%) и прямыми финансовыми потерями (32%).

Основными методами кибератак в странах СНГ, как и во всем мире, являются использование вредоносного ПО и социальная инженерия. Однако исследователи выделяют характерную для региона особенность: доля DDoS-атак на организации стран Содружества существенно выше общемирового показателя — 18% в СНГ против 8% в мире. Такое отличие эксперты связывают с напряженной геополитической обстановкой и появлением большого количества новых хактивистских группировок.

По данным Positive Technologies, 26% кибератак в СНГ в 2023 и 2024 гг. были совершены хактивистами — киберпреступниками, которые руководствуются политическими или социальными мотивами. Цель многих таких групп — полное разрушение скомпрометированной инфраструктуры путем шифрования либо удаления данных. Чаще всего жертвами хактивистов становились телекоммуникационные компании (23%) и госучреждения (17%).

Исследователи также проанализировали сотни уникальных объявлений, в которых упоминались страны СНГ, на различных теневых площадках. Объем таких публикаций в дарквеб растет: в первом полугодии 2024 года было опубликовано на 35% больше сообщений, чем за тот же период 2023 года. Чаще всего объявления касались России (85%), Беларуси (29%) и Казахстана (28%). Большая часть из них связана с базами данных (40%), при этом 79% баз раздаются бесплатно. Второе и третье места занимают объявления, связанные с фальшивыми либо украденными документами (16%) и обналичиванием денег (15%).

Для улучшения ситуации в области информационной безопасности необходимо: развивать нормативно-правовую базу на национальном, региональном и международном уровнях; выстраивать прочные партнерские отношения между госорганами и коммерческими организациями; развивать международное сотрудничество в области кибербезопасности, чтобы обмениваться опытом, внедрять передовые практики и сокращать цифровой разрыв; уделять особое внимание защите критической информационной инфраструктуры; инвестировать средства в подготовку кадров и образование в области кибербезопасности.

Для повышения устойчивости бизнеса к кибератакам эксперты советуют компаниям придерживаться методологии результативной кибербезопасности: проанализировать основные риски и сформировать список недопустимых событий; подготовить ИT-инфраструктуру, создать центр мониторинга и противодействия киберугрозам, обучать сотрудников практическим аспектам кибербезопасности; регулярно проверять работоспособность мер и средств защиты, в том числе с помощью запуска программ багбаунти.