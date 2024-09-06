Security Vision сообщает о выпуске обновленного продукта Security Vision Risk Management

Security Vision RM – это комплексная система управления рисками информационной безопасности предприятия предоставляющая широкие возможности для организаций любых размеров и отраслей. Продукт разработан с учетом требований отечественных и международных стандартов в области обеспечения управления рисками информационной безопасности, таких как ISO 27005:2022, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005, методология ФСТЭК, а также методология FAIR.

Security Vision Security Vision Risk Management

Security Vision RM охватывает весь жизненный цикл процесса управления рисками, начиная с этапа определения среды. Используя ресурсно-сервисную модель, система позволяет детально описать бизнес и ИТ-компоненты инфраструктуры.

На стадии идентификации рисков продукт интегрирует методологию ФСТЭК, предоставляя возможность моделирования угроз с применением всех элементов из Банка данных угроз.

Последующие этапы анализа и оценки рисков поддерживают качественный и количественный методы оценки. Продукт дает аналитику возможность провести оценку полностью самостоятельно либо собрать данные от экспертов с помощью опросных листов. При этом, для разных экспертов можно создавать разные опросные листы в зависимости от их компетенций и зон ответственности. Так, от бизнес-подразделений можно собрать данные о потенциальном ущербе от реализации тех или иных угроз, а от технических экспертов - получить данные о вероятности реализации того или иного сценария в определенной инфраструктуре.

На этапе обработки рисков пользователи могут моделировать различные конфигурации внедрения мер защиты с целью выбора оптимального набора по соотношению затрат и эффективности, а также создавать и управлять задачами, направленными на минимизацию рисков.

В рамках мониторинга и пересмотра рисков в продукт заложен механизм Ключевых индикаторов риска и функционал переоценки рисков. Система автоматизированно собирает и агрегирует данные из различных внешних источников, таких как системы SOAR, управления уязвимостями и управления активами. В итоге пользователь своевременно получает уведомление о превышении заданных порогов для всех связанных с индикатором рисков.

Security Vision Security Vision Risk Management