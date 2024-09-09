Программно-аппаратный комплекс PT NGFW включен в реестр Минцифры России

В реестр российского ПО, в раздел ПАКов, внесены программно-аппаратные комплексы системы управления PT NGFW MNGT-1000, MNGT-5000 и LOG-1000. До конца 2024 г. в реестр планируется включение всего модельного ряда PT NGFW, состоящего из семи устройств с производительностью от 100 Мбит/с до 300 Гбит/с. Об этом CNews сообщил представитель компании Positive Technologies.

Аппаратные платформы для межсетевых экранов нового поколения PT NGFW специально разработаны согласно требованиям Positive Technologies для обеспечения максимальной надежности, производительности и удобства использования. Устройства производятся на российских заводах по техническому заданию вендора.

«Работа над собственным программно-аппаратным комплексом — это настоящий вызов для нас. В условиях кардинально изменившегося рынка комплектующих найти поставщиков и самую современную начинку, а затем объединить все в единый ПАК под брендом Positive Technologies — задача, которую мы успешно решили, — сказал Денис Кораблев, управляющий директор, директор по продуктам Positive Technologies. — Включение ПАКов в реестр — это еще один шаг нашей стратегии по занятию лидерской позиции на рынке NGFW».

Аппаратные платформы для межсетевых экранов PT NGFW используют сетевую платформу на базе процессоров Intel Xeon Scalable четвертого поколения. Еще одно преимущество PT NGFW — DDR5 SDRAM — самая быстрая в мире оперативная память, за счет которой продукт может обрабатывать большой объем трафика в единицу времени. Сочетание ПО, оптимизированного под высокопроизводительную аппаратную платформу, и производительного железа позволяют PT NGFW выполнять ресурсоемкие задачи по расшифровке трафика и защите от сетевых угроз в высоконагруженных сетях.