Positive Technologies помогла устранить уязвимости в системе управления обучением Moodle

Эксперт Positive Technologies Алексей Соловьев обнаружил опасные уязвимости в Moodle — одной из самых распространенных систем для организации обучения. Это решение с открытым исходным кодом применяют для дистанционного и очного обучения в школах и вузах, на курсах и корпоративных тренингах. В России продукт используют свыше 5,7 тыс. организаций. На рынке вузовских систем управления обучением Moodle доминирует в большинстве регионов: в Латинской Америке ее доля составляет 73%, в Европе — 69%, в Океании и Австралии — 56%, в Северной Америке — 16%. Производитель был уведомлен об ошибках в рамках политики ответственного разглашения, и выпустил обновления безопасности.

«При успешной эксплуатации этих уязвимостей и развитии атаки злоумышленник потенциально мог бы остановить учебный процесс в организации, исказить информацию для учащихся, получить доступ к базе данных или выполнить произвольный код на сервере. Систему используют десятки тысяч учебных заведений, а также крупнейшие компании мира, поэтому важно в кратчайшие сроки устранить уязвимости», — сказал Алексей Соловьев, старший специалист группы анализа защищенности веб-приложений компании Positive Technologies.

Уязвимости CVE-2024-33997 (BDU:2024-04201) и CVE-2024-33998 (BDU:2024-04202) получили одинаковую оценку — 6,8 балла по шкале CVSS v3. Недостатки безопасности относятся к типу хранимых XSS и позволяют злоумышленникам выполнять произвольный код на языке JavaScript в браузере жертвы. С помощью найденных уязвимостей атакующий с минимальными привилегиями мог бы внедрить произвольный код и сохранить его на сервере, а затем спровоцировать администратора Moodle на выполнение определенных действий для запуска внедренного кода и полной компрометации системы.

По мнению эксперта, причина появления подобных и многих других уязвимостей — недостаточная или отсутствующая санитизация данных.

Уязвимости обнаружены в версиях Moodle 4.1–4.1.9, 4.2–4.2.6, 4.3–4.3.3 и более ранних, а устранены в версиях 4.1.10, 4.2.7, 4.3.4. Для исправления недостатков безопасности рекомендуем установить самый свежий релиз системы и регулярно проверять наличие обновлений.

Обнаружить такие уязвимости можно еще на стадии разработки продукта — с помощью статистического анализатора кода, такого как PT Application Inspector. Для детектирования обнаруженных недостатков безопасности в своей инфраструктуре используйте MaxPatrol VM. Межсетевые экраны уровня веб-приложений, например PT Application Firewall, у которого также есть облачная версия — PT Cloud Application Firewall, — имеют функции для защиты от эксплуатации этих уязвимостей. Снизить риски удаленного выполнения кода на конечных точках, в том числе на серверах, помогут решения класса EDR, например MaxPatrol EDR. Продукт, обнаружив вредоносную активность, отправляет уведомление в MaxPatrol SIEM и не дает злоумышленнику продолжить атаку.