Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Интернет Веб-сервисы
|

«Эвритег» и Wone IT объявили о сотрудничестве в сфере защиты данных

Компании «Эвритег» и Wone IT объединили усилия для решения задач российского бизнеса в области защиты данных.

Количество инцидентов с утечками информации за первые полгода превысило все случаи за 2023 г. В фокусе злоумышленников остаются учётные данные и коммерческая тайна организаций. Ситуация с утечками персональных данных не лучше – только в феврале Роскомнадзор сообщил об инциденте с единовременной потерей 500 млн строк. Общее количество за полгода могло уже достигнуть 1 млрд строк. Основные места утечек: базы данных, файловые хранилища, корпоративные хранилища и облачные сервисы (CRM, ERP и др.).

В текущей ситуации государство рассматривает законопроект о введении штрафов для компаний, допустивших потерю данных клиентов.

«Эвритег» и Wone IT заключили партнёрское соглашение, чтобы помочь заказчикам с комплаенсом и сократить риски, связанные с утечками. В рамках соглашения компании сфокусируются на разработке, поставке и интеграции продуктов информационной безопасности.

Компания «Эвритег» с 2013 г. разрабатывает решения для защиты конфиденциальной информации: «Виртуальная комната данных» (ранее – EveryTag VDR) для безопасного хранения и обмена файлами, модули маркировки документов для выявления источников утечек. Новый продукт «Платформа безопасности данных» защищает базы данных, исключая обход защиты даже со стороны администраторов.

Wone IT – мультивендорный ИТ-интегратор, помогает в цифровом преобразовании коммерческим и государственным организациям. Компания занимается консалтингом по построению бизнес-процессов, внедрением бизнес-приложений, защитой инфраструктуры, поставкой лицензионного ПО и аппаратных решений.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Токарев, «Инферит Клаудмастер»: FinOps-практики снижают расходы на управление облачными сервисами на 30%

Microsoft сломает все антивирусы во имя безопасности Windows. Их лишат доступа к ядру системы

Тренд на комплексность, альтернативные решения и контракты на 5-7 лет – реалии рынка?

Роскомнадзор получит 59 миллиардов, чтобы усилить блокировки запрещенных сайтов

Виктор Деменко, Jet RuLab: Прежде чем покупать — протестируйте!

«Всех не переучите»: Программисты-староверы из числа разработчиков Linux вцепились зубами в C/C++ и ни в какую не хотят переходить на Rust

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как шум от гаджетов разрушает психику

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов

Показать еще

Наука

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей
Показать еще