ЕЦУ Dallas Lock полностью совместим с СУБД Jatoba

Компания «Конфидент», разработчик и производитель линейки средств защиты информации Dallas Lock, и «Газинформсервис», системный интегратор в области безопасности и разработчик средств защиты информации, подтвердили корректность совместной работы единого центра управления (ЕЦУ) Dallas Lock и СУБД Jatoba.

СУБД Jatoba — это ПО общего назначения для создания и управления реляционными базами данных. Обеспечивает многопользовательский доступ к расположенным в ней данным с разным уровнем конфиденциальности.

ЕЦУ Dallas Lock — это единый кросс-платформенный центр управления, который функционирует в том числе на сертифицированных российских ОС. Включен в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.