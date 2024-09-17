Ozon запустил первый страховой продукт

Ozon запускает страхование для транспортных компаний, которые выполняют заказы через сервис «Вози Ozon». Полис разработан «Ozon Страхованием» и страховой компанией «Пари» по модели white label. Он позволяет покрыть убытки, возникшие в связи с утратой или повреждением груза, за минимальные сроки и по самой привлекательной на рынке цене. При этом договор страхования можно оформить и на перевозки, не связанные с Ozon. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Страхование перевозчиков от Ozon – первая на рынке возможность оформить полис ответственности онлайн на сумму покрытия до 10 млн руб. В большинстве случаев процесс оформления полиса полностью дистанционный – заявку можно подать на сайте, а сам полис придет на электронную почту сразу после оплаты. Исключением станут партнеры с большим автопарком – им компания предложит индивидуальные условия после детальной оценки риска на основе профиля компании. Рассмотрение страховых случаев на сумму до 500 тыс. руб. происходит онлайн по сканам документов.

Перевозчики, экспедиторы и перевозчики-экспедиторы могут застраховать ответственность как только на грузы Ozon, так и для всех остальных перевозок, не связанных с маркетплейсом. При этом для перевозок по заказу Ozon стоимость страхования в среднем на 40% выгоднее, чем другие предложения на рынке. Воспользоваться страховым продуктом могут любые ИП и юридические лица.

«Цель «Ozon Страхования» – предложить клиентам и партнерам Ozon продукты, которые учитывают специфику их взаимодействия с Ozon и создают лучший клиентский опыт. Наш полис для транспортных компаний – лучшее тому подтверждение и первый шаг в этом направлении. У нас одна из сильных на рынке аналитических баз, мы отлично знаем своего клиента и его потребности. Мы планируем адресно закрывать потребности наших партнеров с помощью кастомизированных предложений, которых на рынке еще нет», – отметил глава «Ozon Страхования» Денис Гаврилов.

«Опираясь на технологические возможности Ozon, нашу экспертизу и лидерство в страховании автоперевозок, мы совместно с командой «Озон Страхование» создали полностью цифрой страховой продукт для перевозчиков с конкурентными и своевременными условиями на рынке. Мы рады стать частью экосистемы страхования на Ozon, и с удовольствием привносим в нее наш многолетний опыт и взвешенный подход к оценке риска для транспортных компаний-партнеров Ozon. Нашу компанию отличает как соблюдение всех взятых на себя обязательств, так и модальность компании - идти на встречу клиенту, что самым ярким образом демонстрирует один из самых низких уровней отказов в страховом возмещении на российском рынке,» – сказал генеральный директор СК «Пари» Николай Кудряков.

Ozon Fintech объявил о запуске нового insurtech-направления бизнеса в марте 2024 г. Компания планирует развивать бизнес по модели white label. Она предусматривает создание страховых продуктов по заказу «Ozon Страхования» на базе лицензий существующих страховых компаний. Этот подход поможет компании сформировать внутри ключевую экспертизу по разработке востребованных страховых сервисов и позволит одновременно вывести на рынок широкую линейку продуктов для разных целевых аудиторий.

В ближайших планах страхового направления дальнейшее развитии линейки продуктов для транспортных компаний - в формате white label компания с партнерами запустит страхование автоперевозок, а также предложит КАСКО и медицинскую страховку для водителей большегрузов. Также в 2024 г. «Ozon Страхование» планирует запустить страховые продукты для продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов. В 2025 г. в планах «Ozon Страхование» разработка инструментов, которые позволят упростить заявление о страховых событиях и облегчить получение страховых выплат, в том числе за счет персонализированного обслуживания и автоматизации процессов.