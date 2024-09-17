Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы
|

В «СерчИнформ КИБ» появились блокировки онлайн-звонков

DLP-система «СерчИнформ КИБ» расширила возможности контроля мессенджеров. Теперь ИБ-специалисты могут блокировать возможность звонить и отправлять голосовые сообщения в Skype и Viber. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

КИБ запрещает доступ к микрофону при использовании Viber на ПК сотрудника. В Skype ограничения кроме микрофона работают на уровне трафика: при звонке не будет соединения, а аудиосообщения не отправятся. Дополнить такую блокировку можно запретами отправки сообщений и файлов с конфиденциальным содержимым. Ограничения работают как в десктоп-версиях мессенджеров, так и при доступе к ним через браузер.

Также контроль переговоров в мессенджерах усилен «расшифровкой» аудио. Если звонки через мессенджеры в компании разрешены, КИБ получит их содержимое на анализ в виде текста. Если система обнаружит в нем подозрительную тематику, например, обсуждение откатов, то автоматически сообщит службе ИБ.

«Контроль аудио в мессенджерах – востребованная функция у наших клиентов, например, когда бизнес-процессы не допускают использование стороннего ПО для переговоров. В таком случае блокировка поможет реализовать регламенты на практике и быть уверенными, что сотрудники не ослушаются запретов. – сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ». – Пока функция доступна только для двух мессенджеров, но мы уже работаем над тем, чтобы расширить этот список».

Всего «СерчИнформ КИБ» контролирует более 60 мессенджеров, а также соцсетей и платформ ВКС. Так, ранее вендор сообщал о поддержке в DLP российских ВКС-сервисов TrueConf и «Яндекс.Телемост».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Залеский, управляющий партнер FIS: Low-code должен быть настоящим лоу-кодом

Китайцы взламывают устройства Cisco, используя малоопасную уязвимость

IaaS или частное облако? Полный список затрат на примере клиента Softline

Уязвимости в GPU для мобильных устройств позволяют шпионить за пользователями

Виктор Деменко, Jet RuLab: Прежде чем покупать — протестируйте!

Хакеры охотятся на знатоков Python с помощью теста для программистов

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Как шум от гаджетов разрушает психику

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Показать еще

Наука

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной
Показать еще