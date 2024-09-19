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Solar NGFW получил сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России

Сертифицированная версия Solar NGFW — программно-аппаратный комплекс «Межсетевой экран «Solar» — прошла испытания и подтвердила соответствие требованиям, предъявляемым к межсетевым экранам и системам обнаружения вторжений.

Полученный сертификат ФСТЭК России свидетельствует о том, что Solar NGFW соответствует требованиям к межсетевым экранам по профилю защиты типа «А» и профилю защиты систем обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты (ИТ.МЭ.А4.ПЗ, ИТ.СОВ.С4.ПЗ).

Четвертый уровень доверия ФСТЭК России означает, что решение Solar NGFW может использоваться для защиты значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ), государственных информационных систем (ГИС) и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), а также для защиты информационных систем персональных данных (ИСПДн).

«Сертификат ФСТЭК четвертого уровня доверия подтверждает высокий уровень безопасности межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW и позволяет нашим клиентам использовать систему, отвечающую требованиям регулятора, для защиты периметра сети от сетевых атак, веб-угроз и вредоносного ПО, — отметил Альберт Маннанов, руководитель продукта Solar NGFW ГК «Солар». — Получение сертификата соответствия на функциональные характеристики нашего флагманского продукта Solar NGFW — это лишь первый шаг в его развитии на российском рынке. В ближайшем будущем мы представим заказчикам существенные обновления, которые улучшат функциональность и производительность продукта».

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