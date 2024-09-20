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Cloud4Y получил сертификат соответствия требованиям стандарта PCI DSS 4.0

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y прошел аудит и получил сертификат соответствия последней версии стандарта PCI DSS 4.0. Эта версия станет обязательной для всех участников платежных систем с 2025 г., заменив действующий стандарт PCI DSS 3.2.1, который использовался с 2018 г. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Обновленный стандарт усиливает требования к безопасности платежных данных, предлагая инновационные методы защиты и акцентируя внимание на борьбе с новыми угрозами.

В версии PCI DSS 4.0 предполагается более глубокий анализ угроз и индивидуальный подход к обеспечению безопасности. Также расширен базовый уровень операционных и технических требований для повышения безопасности платежей, прописаны актуальные методы борьбы с существующими угрозами.

Аудит был проведен сертифицированной компанией QSA-аудитор Compliance Control, которая специализируется на оценке безопасности платежных данных.

Для клиентов Cloud4Y наличие сертификата PCI DSS 4.0 открывает новые возможности. Теперь компании, которым требуется соответствие стандарту, могут быстрее запускать проекты, размещая инфраструктуру в дата-центре Cloud4Y, что снижает затраты на сертификацию и поддержание физической безопасности ИT-систем.

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