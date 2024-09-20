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Компания «Тринити» подписала соглашение с администрацией главы и правительства Чеченской Республики   

Компания «Тринити» и администрация главы и правительства Чеченской Республики подписали соглашение о сотрудничестве в сфере защиты данных. Об этом CNews сообщили представители «Тринити».

Сотрудничество предполагает взаимодействие по построению ИТ-инфраструктуры под информационные задачи Чеченской Республики на базе серверного оборудования «Тринити».

Серверы «Тринити», спроектированные в России, подходят для решения таких задач, как облачные вычисления и виртуализация, высокопроизводительные вычисления, распределенное хранилище и обработка больших данных. Компания обеспечивает высокий уровень защиты данных, предлагая встроенные системы шифрования и защиты от кибератак, что особенно важно для госучреждений и корпоративных клиентов. Серверные решения нового поколения Gen 3 и новейших Gen 4/5 способны справляться с высоконагруженными задачами.

Оборудование компании подходит для интеграции в учреждения госсектора, поскольку входит в реестр Минпромторга. Оно также совместимо с отечественным ПО.

«Наше сотрудничество позволит выстроить ИТ-инфраструктуру под информационные задачи Чеченской Республики. Мы рады быть частью такого проекта», ― отметил Антон Рудов, генеральный директор «Тринити».

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