Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Телеком Мобильная связь
|

В 2024 г. МТС заблокировала в Абакане более 11 млн спам-звонков

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям республики Хакасия за 2024 г. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих анализ BigData, МТС с начала 2024 г. заблокировала более 11 млн вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Больше всего спам-звонков жители Хакасии получили летом 2024 г. — в июне, июле и августе, причем количество заблокированных вызовов в 2024 г. по сравнению с летними месяцами 2023 г. выросло вдвое. Антиспам защита не только сэкономила время своим пользователям, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий — потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

«Популярность сервиса МТС «Защитник», который блокирует спам-звонки, заметно выросла — жители Хакасии не отвлекаются на то, чтобы отвечать на незнакомые номера телефонов и не вступают в диалог в том числе с мошенниками. Высокую эффективность этого сервиса подтверждают необходимые тесты. Так, за первое полугодие количество заблокированных спам-звонков жителям республики по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года выросло на 38%», — сказал исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.

С начала 2023 г. общий объем заблокированных нежелательных звонков в Хакасии превысил 23 млн минут или 266 млн секунд. Средняя длительность одного заблокированного вызова — 11 секунд. Чаще всего жителям республики пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями и опросами, коллекторы и финансовые организации.

Сервис «Защитник» анализирует входящие звонки на основе технологий BigData МТС и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать, они будут заблокированы. Злоумышленник или спамер не дозвонится абоненту. В остальных случаях сервис помечает входящие с незнакомых номеров цветами: красным цветом вредные вызовы, желтым — спам и зеленым безопасные. При наличии информации в открытых источниках о названии звонящей компании эти данные абонент также увидит на экране.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как песочницы помогают бизнесу противостоять кибератакам

Власти потратят 820 миллионов на кибергигиену чиновников и граждан

Силовики нашли и арестовали админов сайта в сети Tor. Разработчики утверждают, что сеть все еще безопасна

Власти: Российское ПО дороже иностранного, а его качество хуже

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России

Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16S AMD: заметный игрок в доступном сегменте

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Показать еще

Наука

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире
Показать еще