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«Газинформсервис»: федеральные власти потратят 820 млн руб. на кибербезопасность для граждан

Министерство цифрового развития выделяет 820 млн руб. на развитие программы кибергигиены и информационной безопасности. Финансирование пойдёт на обучение граждан и госслужащих, а также на поддержку молодых учёных. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

В рамках национальной программы «Цифровая экономика» запланировано обучение 10,9 млн человек основам кибербезопасности. Особое внимание уделено повышению осведомлённости о методах защиты личной информации в интернете. В программе предусмотрены курсы и вебинары, а также публикации обучающих материалов в медиа и социальных сетях.

287 млн руб. направлено на создание специализированных порталов для госслужащих, где они смогут изучать принципы кибергигиены через интерактивные курсы и программы. Дополнительно 285 млн руб. выделено на научные гранты для аспирантов и молодых учёных. Это должно стимулировать развитие новых технологий и методик в области информационной безопасности. На повышение квалификации преподавательского состава будет направлено 199 млн руб. Это касается анализа и пересмотра образовательных программ, чтобы они отвечали современным требованиям в области кибербезопасности.

«Повышение уровня информационной безопасности населения — это важная задача в современном, цифровизированном обществе. Наша компания четыре года назад взяла курс на просвещение в сфере ИБ и за это время успела провести ряд активностей, которые помогали и помогают разобраться широкой аудитории в сложных вопросах инфобеза. Уверен, что дополнительное финансирование, направленное на усиление кибергигиены, в рамках данной национальной программы — это про эффективность, ведь сегодня основы кибербезопасности важно донести до каждого», — сказал эксперт компании «Газинформсервис» Григорий Ковшов.

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