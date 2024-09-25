«Солар»: в топ-З киберугроз для промышленности входят вирусы, майнеры и веб-уязвимости

Более 60% всех киберинцидентов в промышленности с начала 2024 г. связано с попытками заражения инфраструктур вредоносным ПО. Это следует из данных центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар». Также предприятиям отрасли угрожает нелегитимный софт (преимущественно, майнеры) и эксплуатация веб-уязвимостей: на эти типы приходится 14% и 11% инцидентов соответственно. Для промышленной отрасли каждая атака может иметь критические последствия, так как подобные предприятия задействованы в процессах жизнеобеспечения и любой сбой может напрямую сказаться на гражданах.

ИТ-инфраструктуры промышленных организаций содержат в себе специфическое ПО и оборудование для автоматизации производства и управления им. Такой софт должен располагаться в отдельном изолированном контуре. Однако надлежащая сегментация существует не во всех компаниях. И в этом случае даже атака обычного шифровальщика на компьютер рядового сотрудника может нанести серьёзный ущерб промышленному оборудованию. При этом в 5% организаций вирусы были обнаружены на критически важных хостах (то есть содержащих значимую и конфиденциальную информацию и тех, с которых можно получить доступ к технологическим системам).

«Помимо массового ВПО, хакеры используют для атак на промышленные инфраструктуры специализированный вредоносный софт, который предназначен именно для уничтожения сегментов АСУ ТП. Такие вирусы хорошо известны: Industroyer, Trisis, Nikowiper, Fuxnet и др. Кроме того, во многих сложных целевых атаках (с которыми чаще других сталкиваются владельцы критической инфраструктуры) вредоносное ПО может быть лишь одним из нескольких инструментов для продвижения злоумышленника по сети. Поэтому факт блокировки вредоноса не обязательно означает устранение угрозы», — сказал директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC Владимир Дрюков.

Не только вредоносное ПО является серьезной угрозой. Еще 14% подтвержденных инцидентов в промышленных сетях связано с использованием нелегитимного ПО. Такой сценарий необходимо отслеживать, чтобы выявить в сети компании различный инструментарий, которым могут пользоваться злоумышленники. К последнему может относиться пиратский софт, запрещенные в организации программы и т.п.

В частности, в отчетный период в большинстве случаев сервис мониторинга Solar JSOC фиксировал в промышленных сетях майнинговое ПО. Это объясняется тем, что инфраструктуры предприятий имеют сложную географически распределенную сеть, которую крайне сложно полностью контролировать. В то же время вычислительных мощностей на таких предприятиях достаточно для майнинга. Среди хакерских утилит, которые были обнаружены мониторингом, также можно отметить средства удаленного доступа (RAT), с помощью которых на компьютере жертвы можно выполнять разные команды. Еще в нескольких инцидентах был зафиксирован запуск TOR на хосте.

Закрывает топ-3 угроз в промышленности эксплуатация уязвимостей. На эту категорию пришлось 11% подтвержденных инцидентов. Часто сегменты АСУ ТП имеют веб-интерфейс, доступный из интернета, и злоумышленники могут попытаться проэксплуатировать уязвимость в нем. В практике центра исследования киберугроз Solar 4RAYS недавно был такой случай: группировка Lifting Zmiy использовала изъяны в безопасности доступного из интернета промышленного оборудования для размещения серверов управления вредоносным ПО.