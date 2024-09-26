МТС: летом 2024 г. петербуржцев защитили от 56 млн спам-звонков

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Петербурга за лето 2024 г. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник» на базе технологии Big Data МТС заблокировала с июня по август свыше 56 млн подозрительных вызовов, что в 1,7 раз больше год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Пик активности спамеров пришелся на июль 2024 г. – в этот летний месяц было заблокировано больше всего звонков. Чаще всего петербуржцам пытались дозвониться с навязчивой рекламой, опросами, предложениями от финансовых, медицинских организаций и коллекторы. Потенциальные мошенники заняли пятую позицию в этом антирейтинге нежелательных звонков. Средняя продолжительность одного заблокированного вызова составила почти 13 секунд.

Антиспам-защита не только сэкономила время жителям Петербурга, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий — потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

«Защитник» анализирует входящие звонки на основе технологий Big Data и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать, они будут заблокированы. В остальных случаях сервис помечает входящие с незнакомых номеров цветами: красным — потенциальных злоумышленников, желтым — спам и зеленым — безопасные вызовы. При наличии информации в открытых источниках о названии звонящей компании эти данные абонент также увидит на экране.

С начала 2023 г. общий объем заблокированных нежелательных звонков в Петербурге превысил 57 млн минут, это почти 110 лет несостоявшихся разговоров.