СУБД Tantor получила сертификат ФСТЭК России

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»)объявляет об успешном завершении сертификации СУБД Tantor и о получении сертификата соответствия ФСТЭК России по четвертому классу защиты СУБД. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Сертификат соответствия № 4856 от 24 сентября 2024 г. подтверждает, что СУБД Tantor в специальной редакции Certified прошла все необходимые исследования и соответствует требованиям по безопасности информации, установленным ФСТЭК России к средствам защиты информации четвертому уровня доверия и к СУБД четвертого класса защиты. СУБД Tantor Certified может применяться для защиты данных в составе: государственных информационных систем (ГИС) до первого класса защищенности включительно; информационных систем персональных данных (ИСПДн) до первого уровня защищенности включительно; автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами (АСУТП) до первого класса защищенности включительно; значимых объектах критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ) до первой категории включительно; информационных систем (ИС) общего пользования II класса и иных информационных систем.

Понимая важность задачи защиты данных, которые хранятся и обрабатываются в СУБД, «Тантор Лабс» при разработке СУБД Tantor всегда делала акцент на безопасность пользовательских данных и управления доступом к ним. При этом в рамках подготовки к сертификации на соответствие требованиям ФСТЭК России при создании редакции Certified разработчиками были дополнительно доработаны функции безопасности, в том числе позволяющие: осуществлять контроль целостности баз данных, конфигурации СУБД и хранимых процедур в процессе запуска и функционирования СУБД Tantor (при обнаружении нарушения целостности — блокировать доступ к объектам контроля); удалять объекты баз данных без возможности их восстановления; регистрировать все события безопасности, связанные с функционированием СУБД и действиями пользователей, и своевременно оповещать о них администратора; обеспечивать доступность СУБД за счет одновременного функционирования нескольких экземпляров СУБД (кластеров СУБД).

СУБД Tantor Certified включает в себя все функции и возможности редакций Special Edition и Special Edition 1С и предназначена для работы и защиты больших объемов данных. Новинка обеспечивает высокую производительность, масштабируемость и безопасность.

Более того, стоит отметить, что на основе СУБД Tantor была разработана защищенная система управления базами данных (ЗСУБД), которая входит в состав ОС Astra Linux восьмого поколения. Напомним, что именно эта ЗСУБД получила сертификацию по первому классу защиты ФСТЭК России, и в сочетании с сертификатом по четвертому классу защиты ФСТЭК России это делает стек ОС Astra Linux и СУБД Tantor уникальным и универсальным решением для любой инфраструктуры заказчиков, обеспечивая надежность и безопасность данных клиентов в различных секторах экономики.

«Получение сертификата ФСТЭК России — это важное событие не только для нашей компании, но и для всей «Группы Астра». Сертификат подтверждает безопасность и гарантирует надежность нашего флагманского продукта, что позволяет использовать его в системах, обрабатывающих информацию ограниченного доступа. Это значимый шаг вперед в обеспечении защиты данных и информационной безопасности для российских заказчиков. Мы продолжаем стремиться к совершенству, чтобы предоставлять лучшие решения на рынке», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор компании «Тантор Лабс».