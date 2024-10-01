Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Цифровизация Системное ПО
|

«Нота Купол» и Orion soft обеспечили совместимость решений в области защиты и управления Kubernetes

Вендор российского ПО «Нота» (холдинг «Т1») и разработчик инфраструктурного ПО для enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость продукта для обеспечения безопасности контейнерной среды «Нота Купол. Контейнеры» и платформы контейнеризации Nova Container Platform. Теперь заказчики могут использовать их в комплексе для эффективного контроля рисков на всех этапах работы с контейнерами, а также для сокращения затрат на настройку и управление Kubernetes.

Использование решений позволит ИТ-специалистам проводить мониторинг и контроль целостности контейнерной системы, гарантируя соответствие ее работы стандартам информационной безопасности. Пользователи смогут выполнять глубокую инспекцию образов и приложений, выявлять и устранять потенциальные уязвимости, а также получать визуализацию данных о работе всей изолированной среды.

«Подтвержденная совместимость наших разработок открывает новые возможности для заказчиков, которым необходимы комплексные решения в сфере контейнеризации. В связке продукты обеспечат не только непрерывный контроль над жизненным циклом приложений, но и безопасность среды разработки решений. Такой подход гарантирует защиту критически важных ИТ-систем и уверенность в их стабильной работе», — сказала Карина Леженина, владелец продукта «Нота Купол. Контейнеры».

«Тестирование и отладка совместной работы продуктов позволяет гарантировать клиентам надежную защиту от актуальных угроз. «Нота Купол. Контейнеры» обеспечивает высокий уровень безопасности для контейнерных приложений. Совместимость решений делает Nova Container Platform еще более актуальным решением для заказчиков, которые стремятся использовать российские продукты для обеспечения максимальной устойчивости и защищенности ИТ-инфраструктуры», — отметил Максим Морарь, лидер продукта Nova Container Platform, Orion soft.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как правильно внедрять RPA в компании

Власти выделят 6 миллиардов на создание единой противомошеннической платформы под управлением Минцифры

Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего»

США объявили в розыск двоих россиян, обвиняемых в отмывании денег через криптобиржи. Награда $11 млн

Метрокластер, NGFW, супераппы, KubeVirt и не только: какие тренды обсуждают тысячи ИТ-экспертов

Заглохший беспилотный автомобиль остановил кортеж Камалы Харрис

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

6 российских сервисов-планировщиков на замену Notion: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва
Показать еще