«Лаборатория Касперского» и Институт системного программирования РАН создадут центр конструктивной информационной безопасности

«Лаборатория Касперского» и Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) подписали соглашение о намерениях. Стороны договорились о создании центра конструктивной информационной безопасности, а также о других направлениях взаимодействия.

Одна из основных задач центра — апробация методологии конструктивной информационной безопасности (КИБ) при разработке программных продуктов различных классов, используемых в разных операционных системах, и распространение этой практики в ИТ-отрасли. Также он будет помогать выстраивать взаимодействие между сообществом, государственными и отраслевыми регуляторами, оказывать методологическую и практическую поддержку разработчикам, использующим подход КИБ, заниматься его продвижением в индустрии.

«От корректной работы ПО, программно-аппаратных комплексов и критических систем в современной информационной среде, где устройства активно взаимодействуют и подвержены агрессивному влиянию как извне, так и изнутри, зависят и непрерывность процессов в организациях и на промышленных объектах, и жизни людей. Поэтому необходимо создавать продукты, в которых меры безопасности интегрируются в архитектуру и программный код. Этот подход, который мы называемый кибериммунным, получил широкое распространение. Многие компании уже применяют его на практике, а вузы начинают готовить квалифицированных специалистов. Соглашение с ИСП РАН для создания и дальнейшей работы центра конструктивной информационной безопасности позволит умножить наши усилия в этом направлении», — сказал Андрей Духвалов, директор департамента перспективных технологий «Лаборатории Касперского».

«Для успешного внедрения любой методологии важно тщательно испытать её в реальных условиях. И здесь важна совместная работа исследователей и ведущих игроков рынка, хорошо понимающих его потребности и ограничения. Благодаря совместной работе с экспертами „Лаборатории Касперского” мы сможем популяризировать разработку продуктов в рамках подхода конструктивной информационной безопасности, ускорить развитие технологий и поддержать талантливых разработчиков, желающих развиваться в этом направлении», — отметил Арутюн Аветисян, директор ИСП РАН, академик.