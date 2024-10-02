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«МТС Exolve» разработала решение облачной верификации звонков для операторов связи

«МТС Exolve» дочерняя компания МТС, разработчик коммуникационных решений для бизнеса, разработала решение облачной верификации звонков для сторонних операторов связи.

Решение позволяет операторам быстро и эффективно проверять подлинность входящих и исходящих звонков, чтобы минимизировать риски мошенничества и обеспечить соответствие актуальным требованиям законодательства.

Первые клиенты-операторы уже воспользовались сервисом и отмечают, что фродовый трафик стал пресекаться, а безопасность входящих звонков для их клиентов возросла.

При этом им удалось снизить затраты на создание собственного узла верификации и выполнить требования законодательства с наименьшими вложениями в инфраструктуру.

Ранее «МТС Exolve» реализовала интеграцию с единой информационной системой верификации голосовых вызовов «Антифрод». Теперь при звонках абонентам «МТС Exolve» с номера любого оператора связи система автоматически устанавливает, совершается ли вызов реальными абонентами и защищает корпоративных клиентов от подмены нумерации со стороны телефонных мошенников.

Следующим шагом в реализации комплекса антифрод-мер, разворачиваемых на сети «МТС Exolve», стала разработка облачного решения, которое позволяет другим операторам связи легко, удобно и быстро выполнить требования регулятора по подключению к информационной системе «Антифрод».

«Современные вызовы в сфере коммуникаций требуют от операторов надежных и технологичных инструментов для верификации звонков, – сказал директор департамента по взаимодействию с операторами связи «МТС Exolve» Юрий Безлепкин. – Мы предлагаем решение, позволяющее другим операторам связи выполнить требования регулятора к системе «Антифрод» на базе нашей платформы. Уверены, это поможет им повысить качество услуг и защитить абонентов от мошенников».

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