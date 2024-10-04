ALMI Partner и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость продуктов

ALMI Partner и компания «Лаборатория Касперского» завершили тестирование совместимости операционной системы AlterOS с решением для предотвращения киберугроз Kaspersky Endpoint Security. На основании результатов испытаний разработчики выпустили сертификат совместимости продуктов. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner.

Специалисты ALMI Partner и компании «Лаборатория Касперского» проверили базовые сценарии установки программного обеспечения и его работы в ОС, а также функции защиты. В ходе проверки был проведен ряд испытаний, по результатам которых эксперты сделали заключение, что все компоненты работают в штатном режиме. По итогам тестирования были подписаны сертификаты, подтверждающие успешную совместную работу продуктов.

AlterOS — сертифицированная российская операционная система на базе ядра Linux последнего поколения. Продукт может применяться для решения широкого спектра прикладных задач и свободно интегрируется в ИT-инфраструктуру коммерческих и государственных организаций любого уровня сложности. При росте компании и корректировке бизнес-требований AlterOS масштабируется без значительных затрат или изменений в ИТ-инфраструктуре. Включена в реестр отечественного ПО.

Kaspersky Endpoint Security обеспечивает многоуровневую защиту от киберугроз серверов и рабочих станций, управляемых операционными системами на основе Linux. С помощью Kaspersky Endpoint Security можно добиться оптимального уровня безопасности при минимальном влиянии на работу других приложений и общую производительность ИТ-инфраструктуры. Решение оптимизировано для работы на аппаратных платформах, включено в единый реестр отечественного ПО и имеет сертификаты ФСТЭК.

«Количество и сложность кибератак на российские организации постоянно растут. В этих условиях необходимо, чтобы отечественные программные продукты были совместимы с максимально широким спектром инструментов защиты, предлагаемых российскими вендорами. Поэтому подтверждение совместимости AlterOS с Kaspersky Endpoint Security для нас — важное событие», — сказал Александр Куимов, заместитель технического директора ALMI Partner.

«Мы стремимся создавать и продвигать комплексные импортонезависимые средства защиты информации. Также мы нацелены на то, чтобы они были универсальными. С этой целью специалисты компании активно проверяют совместимость продуктов с решениями ведущих российских производителей программного обеспечения. Успешные результаты тестирования совместной работы Kaspersky Endpoint Security и AlterOS позволят нам значительно расширить возможности для заказчиков», — отметила Евгения Кирикова, старший менеджер по продукту «Лаборатории Касперского».