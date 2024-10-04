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«МТС Red»: DDoS-атаки на ИТ и транспорт уходят в отры

Компания «МТС Red» (ООО «Серенити сайбер секьюрити») выявила значимый рост количества DDoS-атак на организации ИТ-сферы, а также на транспортные компании в III квартале 2024 г. За этот период «МТС Red» отразил кратно больше DDoS-атак на веб-ресурсы компаний данных отраслей, чем за аналогичный период 2023 г. Всего же с июля по сентябрь 2024 провайдер кибербезопасности зафиксировал свыше 21,4 тыс. атак.

Наиболее впечатляющий прирост объема атак как в абсолютном, так и в относительном выражении, в III квартале 2024 г. показала сфера ИТ. Так, в августе число атак на сайты ИТ-организаций увеличилось на 58,3% по сравнению с июлем, а в сентябре – на 42,7% по сравнению с августом, достигнув отметки 3,2 тыс. атак. В общей сложности за третий квартал «МТС Red» зафиксировал свыше 6,8 тыс. DDoS-атак на веб-ресурсы ИТ-организаций.

Сравнимый по интенсивности относительный прирост DDoS-атак также продемонстрировала транспортная сфера: 30% рост в августе к июлю и 70% рост – в сентябре к августу. Вполне ожидаемым в III квартале стал и рост количества DDoS-атак на образовательные и научные организации.

«Информационные технологии сегодня являются одной из наиболее значимых в масштабах страны сфер, обеспечивающих бесперебойную работу цифровой инфраструктуры даже в самых отдаленных уголках. Поэтому внимание злоумышленников к ней закономерно растет. Что касается транспорта, образования и науки, здесь наблюдается традиционный рост DDoS-атак в третьем квартале в связи с началом учебного года и бархатного сезона», – отметил технический руководитель направления защиты от DDoS-атак компании «МТС Red» Дмитрий Монахов.

Больше всего – 44,5% DDoS-атак – в III квартале пришлось на сентябрь, 31,6% – на июль, 23,9% – на август. Самая продолжительная из отраженных DDoS-атак длилась свыше 72 часов, от нее защитили столичную компанию финансовой сферы. Это рекордная по длительности DDoS-атака на российские веб-ресурсы, зафиксированная «МТС Red» в 2024 г. Наиболее мощная из отраженных в III квартале атак интенсивностью свыше 200 Гбит/с была реализована в сентябре на один их московских центров обработки данных.

Среди региональных интернет-ресурсов лидировали по числу направленных на них DDoS-атак сайты Центрального федерального округа (Наро-Фоминск, Рязань, Кострома, Воронеж, Ивановская, Курская область и др.) – на организации этого региона пришлось 29% атак. На втором месте – Уральский федеральный округ (Екатеринбург, Сургут, Курган, Нефтеюганск, Тюменская область и др.) – 18,2% инцидентов. Замкнул тройку Сибирский федеральный округ (Красноярск, Норильск, Томск, Иркутск, Новосибирск и др.) – 13,7% атак.

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