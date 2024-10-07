«Солар»: хакеры стали чаще атаковать малый и средний бизнес в российских региона

Хакеры стали чаще атаковать малый и средний бизнес в российских регионах. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

Артем Избаенков, директор платформы облачной киберзащиты Solar Space ГК «Солар»: «Мы фиксируем тренд на перемещение DDoS-атак с крупных компаний в Центральном федеральном округе (ЦФО) на представителей малого и среднего бизнеса в других регионах России. В частности, в I полугодии 2024 г. мы зафиксировали значительный рост атак на организации Поволжья (в шесть раз, до 47 тыс.), Сибири (в три раза, до 24 тыс.) и Урала (в три раза, до 50 тыс.) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также хакеры стали чаще использовать мультивекторные DDoS-атаки, которые включают несколько типов атак одновременно, что усложняет как защиту от них, так и процесс устранения последствий. Еще больше страдает малый бизнес, так как ему сложно выстроить защиту с учетом высокой стоимости решений».

Помимо этого, злоумышленники стали чаще переходить от использования традиционных ботнетов из зараженных IoT-устройств к нелегальной аренде вычислительных мощностей на территории России. Злоумышленники арендуют мощность с помощью подставных юридических и физических лиц. Дело в том, что умные IoT-устройства (умные холодильники, камеры наблюдения и т.д.), обладают ограниченными вычислительными ресурсами, которые снижают эффективность ботнетов, построенных на таких устройствах. А аренда серверов и виртуальных машин в российских дата-центрах дает хакерам доступ к более производительным ресурсам. Это позволяет им значительно усиливать мощность и интенсивность своих атак, а также обходить фильтрацию по географическому местоположению, который многие компании используют как инструмент защиты.

Организациям необходимо постоянно совершенствовать свои меры кибербезопасности, внедрять многоуровневую защиту и проводить регулярные проверки уязвимостей. Небольшим компаниям мы рекомендуем использовать облачные сервисы, которые сочетают в себе сразу несколько инструментов для защиты своего онлайн-ресурса. Только такой подход позволит минимизировать риски и сократить ущерб от DDoS-атак в условиях постоянно эволюционирующей угрозы.