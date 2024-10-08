Конференция «Сохранить все: безопасность информации»

- Как не затоптать следы хакеров в ходе расследования?

- Как обеспечить безопасность компании без рисков для себя?

- Как выглядит современная платформа защиты данных?

- Как безопаснику начать говорить на языке бизнеса?

Узнайте об этом на конференции «Сохранить все: безопасность информации» — ключевом IT- / ИБ-событии осени.

24 октября в Москве пройдет конференция о защите данных на каждом этапе жизненного цикла. В ней примут участие эксперты и разработчики решений в сфере информационной и сетевой безопасности, представители бизнеса и органов государственной власти, профильные юристы.

5 причин прийти

- Дискуссии о основополагающих аспектах кибербезопасности и решениях для защиты данных.

- Обсуждение ключевой темы 2025 года «Экономика безопасности данных». Разбор практических кейсов безопасности с ТОП-практиками отрасли.

- Хакатон «Следы хакера», где участники будут состязаться в умении расследовать инциденты ИБ с применением современных инструментов для борьбы с киберугрозами.

- Прямой диалог с регуляторами и представителями бизнеса.



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Спикеры

- Эксперты отрасли: Сергей Лебедь, Андрей Масалович, Лука Сафонов, Рустэм Хайретдинов, Денис Батранков, Павел Кузнецов и др.

- Представители регуляторов: Евгений Хасин, врио директора Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры; Дмитрий Шевцов, начальник управления ФСТЭК.

- Представители Ассоциации больших данных, Ассоциации юристов России и других организаций.

- Опытные практики — CISO и CIO крупнейших компаний.

- Специальный гость — писатель-фантаст Вадим Панов поделится видением будущего цифровых технологий и кибербезопасности в условиях глобальной цифровизации.



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