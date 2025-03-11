HP доигралась. Новая прошивка «окирпичила» ее принтеры, теперь они не работают даже с оригинальными картриджами

HP обновила прошивку ряда принтеров, в результате чего они перестали функционировать. Теперь они не могут печатать, даже если в них установлен оригинальный картридж. HP славится своим неуемным желанием избавить мир от совместимых расходников, но на этот раз она сделала что-то не так.

Себя за хвост

Американская компания HP Inc. окончательно «убила» свои принтеры и многофункциональные устройства (МФУ). Как пишет портал Ars Technica, она выпустила прошивку, которая не дает печатать даже на принтерах, в которых установлены оригинальные расходные материалы.

Опасная прошивка имеет номер 20250209 и ряд устройств, в том числе LaserJet MFP M232-M237 она превращает в «кирпич». Точное количество моделей, которых зацепила проблема, пока не установлено.

Принтеры и МФУ отказываются печатать, даже если установить в них только что купленный оригинальный картридж. Они выдают ошибку с кодом 11. Пользователи начали жаловаться на проблему, притом как на сторонних ресурсах, так и на официальном форуме HP, однако к моменту публикации материала у HP не было готового ее решения.

HP HP предоставила пользователям новый повод отказаться от печати документов в пользу их цифровых копий

В 2022 г. HP сбежала из России. На протяжении последних нескольких лет компания запрещает потребителям использовать совместимые картриджи.

Ничего не предвещало

Апдейт 20250209 – это сервисное обновление, несущее в себе в первую очередь патчи безопасности, а также некие нововведения в нормативные требования. Согласно официальному описанию, данная прошивка не должна была вносить какие-либо коррективы в работу функций защиты принтеров и МФУ компании HP от использования совместимых расходных материалов.

Однако устройства, которые получили это обновление, теперь не могут выполнять свою основную функцию, то есть печатать документы и изображения. По словам их владельцев они предпринимали различные попытки «оживить» свои принтеры и МФУ, в том числе извлекали картриджи и устанавливали их заново, однако ничего не привело к желаемому результату – их принтеры HP по-прежнему отказываются работать.

Ущерб, который HP нанесла пользователям, пока предстоит оценить, однако известно, что пострадали не только те, кто использует принтер дома. Бизнес тоже зацепил – один из пользователей написал, что он частный предприниматель, и что принтер ему нужен именно для бизнеса. По его словам, он даже купил новый картридж, отдав за него $60 (5300 руб. по курсу ЦБ на 11 марта 2025 г.), но это никак не помогло. Теперь у него есть новый оригинальный картридж и бесполезный сломанный на программном уровне принтер.

HP все знает

Как пишет Ars Technica, HP не осталась безучастной в данной ситуации. Она уведомила пользователей, что в курсе проблемы, и что работает над ее решением.

Однако ни каких сроков в HP сообщать не стали. Также нет понимания, как именно пользователям придется решать проблему на местах – их принтеры обновятся самостоятельно, придется скачивать и устанавливать новую прошивку вручную, или же потребуется визит в сервисный центр.

В интернете появились рекомендации пользователей отключить автоматическое обновление прошивки на принтере и никогда его больше не включать. Тем, кому не посчастливилось столкнуться с проблемой, вызванной апдейтом 20250309, советуют по возможности вручную установить более старую версию ПО.

Борьба с контрафактом

HP широко известна тем, что использует любые методы борьбы с совместимыми расходными материалами для ее принтеров. Оригинальные картриджи и чернила всегда стоят намного дороже совместимых, а пользователи не видят смысла в переплате.

Это вынуждает HP удаленно блокировать принтеры, которые пользователи покупали за свои деньги, если в них обнаруживается неоригинальный картридж, а также устраивать рейды на склады с такими расходниками, в том числе и в России. Пользователи открыто высказывают свое недовольство такой политикой HP.

Однако, если проголосовать рублем и купить принтер другой марки, велика вероятность, что ничего не изменится – придется тоже покупать оригинальные расходные материалы. Связано это с тем, что HP подала плохой пример своим конкурентам, а те не замедлили ему последовать. В начале весны 2025 г. CNews писал, что удаленно блокировать принтеры за использование неоригинальных картриджей начала известная в России компания Brother.