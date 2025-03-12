Мошенники убивают рынок жестких дисков. Они научились идеально маскировать подержанные HDD под новые. Покупатели сильно рискуют

Мошенники научились корректировать систему логов FARM в жестких дисках – последнее и самое надежное средство проверки HDD на предмет, новый он или нет. Теперь возможностей отличить сильно подержанный винчестер от только что произведенного не осталось, и шанс купить в магазине древний накопитель резко вырос

Омолодившиеся винчестеры

Злоумышленники, в начале 2025 г. ставшие массово продавать сильно подержанные HDD Seagate под видом абсолютно новых, обошли последний рубеж защиты, позволявший со 100-процентной вероятностью узнавать, новый этот жесткий диск или нет. Как пишет TechSpot, они научились подделывать систему логов FARM (Field Accessible Reliability Metrics), которая открывает доступ к детальным подробностям о состояния жесткого диска и его использовании.

Ранее мошенники не могли взломать FARM, что отчасти и привело к раскрытию схемы с продажей подержанных HDD марки Seagate в магазинах, о которой писал CNews. Некоторые винчестеры отработали десятки тысяч часов прежде, чем попасть на полки магазинов. Поставщики тщательно замели все следы, в том числе почистили SMART, так что подавляющее большинство потребителей никогда бы не узнали, что купили винчестер, которым кто-то очень активно пользовался до них.

Отметим, что SSD в этой схеме пока не участвуют. Таким образом, нарваться на подержанный твердотельный накопитель под видом нового вероятность меньше, что не говорит в пользу винчестеров, которые и без того менее быстрее и более ненадежные в сравнении с SSD.

Мастерство растет

Данные FARM находятся глубоко в недрах электроники винчестера, но при наличии небольших сторонних программ пользователь может получить к ним доступ, хотя и только для чтения. С их помощью можно узнать максимум о состоянии накопителя, а раньше можно было еще понять, был он в эксплуатации или нет.

FreePik Винчестеры сами по себе ненадежны, а теперь есть еще и вероятность стать обладателем HDD, отработавшим 20 тысяч часов

Как именно мошенникам удалось преодолеть защиту от записи логов FARM, TechSpot не уточняет, просто констатируя факт успешного взлома. Теперь каждый пользователь, решивший приобрести накопитель Seagate, рискует нарваться на подержанную модель, которой еще не так давно пользовались китайцы для своего личного обогащения.

Причем здесь КНР

Расследование схемы с продажей бывших в эксплуатации жестких дисков под видом абсолютно новых через ритейл-сети привело следователей в Китай. Выяснилось, что эти HDD в течение многих месяцев стояли в майнинговых фермах и добывали криптовалюту Chia, которая, в отличие от биткоина, майнится при помощи не видеокарт, а накопителей.

Пик популярности пришелся на 2021 г. CNews писал, что добыча этой криптовалюты очень быстро выводит накопители из строя, но первую очередь SSD – потому майнеры и переключились на HDD. На момент выхода материала курс Chia, по данным профильного портала CoinGecko, составлял около $13,1 или 1140 руб. по курсу ЦБ на 12 марта 2025 г.

Заработать не получилось

В мае 2021 г. стоимость Chia на пике приближалась к $1650 (142,9 тыс. руб.). С лета 2021 г. валюта начала резко дешеветь, что вынудило многих майнеров отказаться от планов по обогащению с ее помощью. Китайские криптоинвесторы, вероятнее всего, начали распродавать свои фермы, предварительно подчистив SMART на всех винчестерах. Часть накопителей оказалась на прилавках магазинов, как классических, так и онлайновых.

К слову, аналогичная ситуация разворачивается и на рынке видеокарт, только без участия ритейлеров. На вторичном рынке присутствует гигантское количество ускорителей, некогда стоявших в фермах и работавших на износ, а теперь их продают под видом почти новых, прямиком из обычного игрового ПК.

Как защититься

TechSpot приводит несколько способов защиты от покупки подержанного винчестера. Первый и самый простой – нужно лишь посмотреть на дату производства, указанной прямо на на корпусе. HDD не должен быть выпущен более полугода назад.

Второй – проверка наличия фирменной наклейки на лицевой части корпуса. Если ее нет, то, вероятнее всего, HDD подержанный.

Третий способ – проверка данных прямо на сайте производителя. На современных HDD есть QR- или штрих-код, отсканировав который, можно сравнить срок действия гарантии с датой изготовления накопителя. Он должен быть на несколько месяцев больше, чем пять лет.

Также нельзя забывать, что в схеме участвуют пока только винчестеры Seagate. Но это не единственный производитель HDD – есть также Toshiba и Western Digital вместе со своей «дочкой» HGST. Выбор в пользу винчестеров этих брендов может существенно снизить вероятность покупки эксплуатировавшегося ранее накопителя.