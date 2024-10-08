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Минцифры: предлагаем блокировать анонимные спам-звонки

Компании, которые звонят абонентам мобильных операторов, должны будут предоставлять информацию о цели звонков. Это нужно для того, чтобы граждане видели, кто и зачем им звонит. В противном случае такой вызов будет блокироваться. Опубликован соответствующий проект федерального закона. Об этом CNews сообщили представители Минцифры России.

Как это будет работать

Компании, совершающие звонки абонентам мобильной сети, особенно массового характера, будут обязаны сообщить своему оператору, кто они и зачем звонят.

Эти данные автоматически передадутся от оператора к оператору, и на телефоне абонента определится источник звонка.

При этом абонент будет вправе отказаться от массовых вызовов или выбрать только те компании, вызовы от которых он готов принимать.

Если компания не предоставит необходимую информацию, вызов будет блокироваться. Критерии массовых звонков и правила передачи сведений определит Правительство.

Почему это важно

Каждый месяц только крупнейшие мобильные операторы блокируют в среднем до 0,5 млрд нежелательных звонков. Такие вызовы часто применяют для навязывания сомнительных услуг или с мошенническими целями.

У некоторых операторов уже есть сервисы, которые позволяют определить, кто совершает обзвон. Важно, чтобы эта функция была доступна для всех абонентов на постоянной основе. Такое информирование позволит абонентам отличать полезные звонки от нежелательных.

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