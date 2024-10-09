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«Гарда» выпустила новую версию «Гарда Threat Intelligence»

«Гарда» обновила «Гарда Threat Intelligence». Новая версия продукта усилит превентивные меры противодействия киберугрозам, повысит скорость реагирования на них, поможет заказчикам обнаруживать скрытые атаки и усиливать контроль эксплуатационных расходов.

«Гарда TI 2.2» поможет заказчикам прогнозировать и предотвращать потенциальные атаки – база фидов пополнилась новыми индикаторами: брутфорс (brute force) и майнинг (mining). Первые содержат данные об известных злонамеренных IP-адресах, связанных с брутфорс-атаками, помогают выявлять попытки несанкционированного доступа к системам через перебор паролей быстро блокировать неблагонадежные источники. Вторые облегчают обнаружение скрытых атак, когда злоумышленники используют вычислительные мощности предприятия.

Обновления в части индикаторов компрометации положительно сказались на сокращении числа ложноположительных срабатываний систем защиты информации. Время жизни индикатора теперь измеряется в днях, так база фидов всегда остается актуальной.

«Время жизни индикатора зависит, например, от того, к какой категории индикатор относится (botnet, phising, spam и др.), а также от его типа (hash, domen, url и др.), — сказал Алексей Семенычев, руководитель отдела аналитики угроз информационной безопасности группы компаний «Гарда». — Если во время жизни индикатора по нему фиксируется вредоносная активность, то его срок продлевается с момента детектирования этой активности».

Скорость реагирования на угрозы при использовании «Гарда TI 2.2» сокращается за счет своевременного получения данных о них, все данные теперь собираются в расширенные отчеты

Разработчики усовершенствовали в том числе интерфейс – индикаторы обозначены разными цветами в зависимости от уровня критичности, что облегчает восприятие и помогает ориентироваться в многообразии угроз.

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