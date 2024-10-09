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«Газинформсервис» присоединился к консорциуму исследователей ИИ

Состоялось подписание договора о присоединении к Консорциуму для исследований безопасности технологий искусственного интеллекта. Компания «Газинформсервис» стала первой из отечественных ИБ-компаний, вступившей в консорциум. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис»

Подписи под договорами о присоединении к консорциуму поставили Валерий Пустарнаков, учредитель ООО «Газинформсервис», и Артем Зубков, директор Фонда содействия развитию безопасных информационных технологий. От имени учредителей консорциума документы подписал Игорь Качалин, руководитель АНО «Национальный технологический центр цифровой криптографии» (НТЦ ЦК).

«Наша компания всегда внимательно следит за трендами в информационной безопасности и всеми окружающими ее процессами, и, конечно, развитие и исследования ИИ сегодня являются важной частью процессов в инфобезе. Уверена, что Консорциум будет работать с большой пользой не только для отрасли ИБ, но и для государства в целом. Мы всегда готовы делиться своими наработками и экспертизой, трудиться сообща с другими представителями бизнеса. Ждем новых участников для еще более эффективной работы», — сказала к.т.н., начальник аналитического центра кибербезопасности «Газинформсервиса» Лидия Виткова.

Церемонию подписания открывал Александр Шойтов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Он напомнил, что Консорциум для исследований безопасности технологий искусственного интеллекта был создан 21 мая 2024 г. по инициативе НТЦ ЦК, Академии криптографии России и Института системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук при поддержке и активном участии Минцифры России. На базе этого объединения планируется организовать полноценное взаимодействие государства в лице учредителей, компаний из сферы информационной безопасности и компаний-разработчиков искусственного интеллекта, а также ведущих вузов страны. Планируется, что в октябре 2024 г. в Консорциум войдет еще целый ряд компаний.

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