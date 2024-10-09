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«Яндекс» увеличил награду для охотников за ошибками в мобильных приложениях до 1 млн рублей

«Яндекс» выделил направление мобильных приложений в отдельную категорию программы «Охота за ошибками» и увеличил размер максимальной выплаты за найденную ошибку в этой категории с 300 тыс. до 1 млн руб. Увеличенные выплаты позволят привлечь больше внешних исследователей для проверки и повышения уровня безопасности приложений «Яндекса».

Этичным хакерам предстоит искать уязвимости, которые могут повлиять на безопасную работу приложения — например, привести к раскрытию чувствительных данных. Вознаграждение будет зависеть от популярности приложения, влияния уязвимости на безопасность данных пользователей и других факторов.

Программа «Охота за ошибками» — один из инструментов «Яндекса» для проверки безопасности приложений и усиления защиты пользовательских данных. Все приложения также проходят внутренний аудит команды безопасности Яндекса.

Принципы безопасности лежат в основе разработки приложений «Яндекса». Все критичные элементы, например, системы входа в аккаунт и методы оплаты, разработаны по единым правилам безопасности и универсальны для всех приложений. Это позволяет разработчикам использовать уже проверенные и защищенные элементы и не создавать их с нуля.

В 2023 г. компания вдвое увеличила инвестиции в цифровую безопасность, направив 6 млрд руб. на усиление защиты систем хранения данных, развитие технологий защиты от DDoS-атак, борьбу с мошенничеством и другие направления. Кроме того, «Яндекс» регулярно проходит аудиты и подтверждает, что сервисы соответствуют стандартам безопасности.

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